Jak již to tak bývá, na play off doznávají týmy proti základní části řady změn. Především v kontextu toho, že se přes zákldní část hrají soutěže ledního hokeje a někteří hráči si musejí plnit povinnosti především tam. Ale změn doznaly obě soupisky.

V prvním duelu dvakrát vedl Písek, a to po brankách Indráka a Gáby. Hosté dvakrát srovnávali a do vedení se dosali ve 36. minutě Štěpánkem. Stav 2:3 vydržel do poslední minuty, ve které se domácí pokusili zápas otočit při power play. Tu však nesehráli dobře a hostující Šilhán se dvakrát trefil do prázdné brány. Při poslední brance si připsal asistenci i prachatický gólmam Holub.

HC ŠD Písek - HBC Prachatice 2:5 (0:0, 2:2, 0:3). 16:19 Indrák, 22:01 (Gába (Hromádka) - 18:50 Reindl (Bárta), 25:15 Valenta, 35:51 Štěpánek, (Šilhán, Turek), 44:28 Šilhán, 44:50 (Šilhán (Turek, Holub).

Druhé utkání a druhé drama. Rozdíl byl jen v tom, že hosté rychle vedli o dvě branky a domácí srovnávali na 4:4 na konci druhé třetiny. Na začátku té třetí Prachatičtí opět odskočili o dvě branky a svou výhru již ubránili. Jinak nic nového. V domácí sestavě řádili Indrák s Gábou, hosté měli góly rozložené opět mezi daleko více střelců.

HC ŠD Písek - HBC Prachatice 5:6 (1:3, 3:1, 1:2). 8:04 Gába (Kabele), 25:14 Indrák, 27:11 Indrák, 28:37 Gába (Habart, Hřebíček), 37:55 Hromádka (Kabele) - 00:30 Štělánek (Valenta), 3:47 Klíma (Bárta), 12:39 Uhlíř (Dojčar), 24:31 Valenta, 32:08 Valenta (Štělánek, Švácha), 34:38 Šilhán (Bárta).

Třetí, případně čtvrté utkání se hraje v sobotu 21. respektive v neděli 22. května v prachatické Highlanders aréně. Čas zápasu bude ještě upřesněn.