V Prachaticích čekají širší kádr národního týmu jak tréninky, tak i přípravné utkání. "V sobotu odpoledne na děvčata čekají dvě tréninkové jednotky a na to navazující utákání s dorostenci HBC Prachatice. To začíná v 17 hodin. V neděli dopoledne pak ještě jedna tréninková jednotka," přiblížil program reprezentace v Prachaticích trenér ligového ženského týmu HBC Prachatice a zároveň trenér reprezentačního týmu dívek do 16 let Jaromír Kotlík.

Na tréninky národního týmu i na přípravné utkání jsou do Highlanders arény samozřejmě zváni i všichni fanoušci hokejbalu.