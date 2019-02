Písek – Ples sportovců s vyhlášením ankety o nejlepší sportovce Písecka, který se podařilo obnovit v roce 2017, se bude konat v pátek 15. února v píseckém kulturním domě.

Hlasujte v anketách o sportovní hvězdu a nejoblíbenější sportovní klub čtenářů Píseckého deníku. | Foto: Redakce

O výsledku dvou kategorií (Hvězda Deníku a Nejoblíbenější klub / oddíl) můžete rozhodnout vy svými hlasy, a to zde v internetové anketě nebo prostřednictvím kuponů z novin. V Píseckém deníku je najdete vždy v pondělí, úterý a ve čtvrtek, a to až do čtvrtka 7. února.

Po jejich odevzdání do redakce přičteme bod uvedenému sportovci a klubu. Vítězům internetové ankety připočítáme 50 bodů, druhým 30 a třetím 20, čtvrtým 10 a pátým v pořadí 5 bodů.

Zde můžete hlasovat do pátku 8. února do 12 hodin. Lístky z tištěných novin je třeba doručit do redakce Píseckého deníku na Velkém náměstí 180 do stejné doby.

Hvězda Deníku:

Josef Svoboda – Sršni Sokol Písek (basketbal)

Prokop Vovesný – Atletika Písek (atletika)

Filip Kortan – Atletika Písek (atletika)

Petr Leipner – TK Písek (tenis)

Štěpán Kroupa – Skiklub Písek (lyžování)

Kateřina Nováková – SKP karate Písek (karate)

Jakub Žlábek – SKP karate Písek (karate)

Barbora Vachoutová – SKP karate Písek (karate)

Jan Seidl (bikros / hokej)

Adam Vyskočil (miniracing)

Vojtěch Gornický – FC Písek (fotbal)

Vojtěch Sýkora – Sršni Sokol Písek (basketbal)

Jakub Budil – Atletika Písek (atletika)

Kristián Svoboda – PK Písek (plavání)

Patrik Bouška – TJ Chyšky (atletika)

Dominik Smola – SKP karate Písek (karate)

Dominik Bartuška – SKP karate Písek (karate)

Vít Čapek – HC ŠD Písek (hokejbal)

Jakub Kodad – AKJ Panthers Sokol Písek (allkampf-jitsu)

Kamila Neradová – TK Písek (tenis)

Emil Hekele – Spartak Písek Galaxy CykloŠvec Stevens (cyklistika)

Jiří Hladík – AKJ Panthers Sokol Písek (kickbox)

Martin Komárek (dřevorubecký sport)

Petr Šlechta – Sršni sokol Písek (basketbal)

Dagmar Vlčková – Edita Sokol AK Písek (sportovní aerobik)

Roman Budil – Atletika Písek (atletika)

Jiří Csirik – Atletika Písek (atletika)

Petr Hošna – Atletika Písek (atletika)

Jan Sýbek – IHC Písek (hokej)

Jan Polata – IHC Písek (hokej)