Písek – Ples sportovců s vyhlášením ankety o nejlepší sportovce Písecka, který se podařilo obnovit v roce 2017, se bude konat v pátek 15. února v píseckém kulturním domě.

Hlasujte v anketách o sportovní hvězdu a nejoblíbenější sportovní klub čtenářů Píseckého deníku. | Foto: Redakce

O výsledku dvou kategorií (Hvězda Deníku a Nejoblíbenější klub / oddíl) můžete rozhodnout vy svými hlasy, a to zde v internetové anketě nebo prostřednictvím kuponů z novin. V Píseckém deníku je najdete vždy v pondělí, úterý a ve čtvrtek, a to až do čtvrtka 7. února.

Po jejich odevzdání do redakce přičteme bod uvedenému sportovci a klubu. Vítězům internetové ankety připočítáme 50 bodů, druhým 30 a třetím 20, čtvrtým 10 a pátým v pořadí 5 bodů.

Zde můžete hlasovat do pátku 8. února do 12 hodin. Lístky z tištěných novin je třeba doručit do redakce Píseckého deníku na Velkém náměstí 180 do stejné doby.

Nejoblíbenější klub / oddíl:

FC Písek (fotbal)

IHC Písek (hokej)

Sršni Sokol Písek (basketbal)

SKP karate Písek (karate)

HC ŠD Písek (hokejbal)

TK Písek (tenis)

PK Písek (plavání)

Atletika Písek (atletika)

Sokol Písek (házená)

FBC Sokol Písek (florbal)

AKJ Panthers Písek (bojové sporty)