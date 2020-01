Jednou z kategorií, o kterých mohou rozhodovat čtenáři, je Hvězda Deníku. Komu dáte svůj hlas?

Rozhodovat můžete prostřednictvím kuponů z novin nebo hlasováním zde. Kupon najdete vždy v úterním, čtvrtečním a sobotním Píseckém deníku. První vyjde ve čtvrtek 16. ledna, poslední pak ve čtvrtek 13. února.

Po jeho odevzdání do redakce přičteme bod uvedenému sportovci a klubu. Vítězům internetové ankety připočítáme 50 bodů, druhým 30 a třetím 20, čtvrtým 10 a pátým v pořadí 5 bodů.

Na webu Píseckého deníku můžete hlasovat do pátku 14. února do 12 hodin. Lístky z tištěných novin je třeba doručit do redakce Píseckého deníku na Velkém náměstí 180 do stejné doby (stačí je hodit do schránky).

Hvězda Deníku

- Dagmar Vlčková (Edita Sokol AK Písek)

- Petr Šlechta (Sršni Sokol Písek)

- Hana Kvášová (Házená Sokol Písek)

- Roman Budil (Atletika Písek)

- Petr Hošna (Atletika Písek)

- Michal Brousil (hasičský sport - TFA)

- Jan Satrapa (FC Písek)

- Štěpán Kroupa (Skiklub Písek)

- Klára Minaříková (Biketime Bulls Písek)

- Simona Kotlínová (Biketime Bulls Písek)

- Kristián Svoboda (Plavecký klub Písek)

- Dominik Smola (SKP karate Písek)

- Patrik Bouška (TJ Chyšky)

- Jakub Budil (Atletika Písek)

- Karolína Rothbauerová (Biketime Bulls Písek)

- Jakub Žlábek (SKP karate Písek)

- Josef Svoboda (Sršni Sokol Písek)

- Adéla Chválová (Atletika Písek)

- Nela Nosková (Házená Sokol Písek)

- Kevin Tokár (TJ Chyšky)

- Andrea Nikodémová (Atletika Písek)