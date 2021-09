O jeho talentu pochyboval jen málokdo. Ze strakonického Sokola přes ČZ zamířil do Havlíčkova Brodu, kde sídli momentálně nejsilnější český klub.

Turnaj na Pedagogu bral jako velmi dobrou přípravu na rychle se blížící start mistrovské sezony. „Mám vyřízené střídavé starty do extraligového KT Praha. V pátek jsem tam byl v na zápase, i když jsem nenastoupil. Ale byl jsem s týmem na lavičce. Měl jsem v plánu jet pak domů, kde jsem nebyl skoro celý srpen. Ale když jsem zjistil, že je na Pedagogu turnaj, tak jsem neváhal a změnil jsem plány,“ usměje se.

Za Pedagog si před třemi roky zahrál na střídavý start druhou ligu a prostředí v herně na Branišovské ulici se mu líbí. „Turnaj byl hezky udělaný,“ ocenil. „Celý srpen jsme v Brodu trénovali, odehráli jsme i nějaké mládežnické turnaje. Nahráno mám dost,“ podotkne.

V průběhu turnaje neztratil ani set. V závěrečných kolech narazil na soupeře z domácího klubu. V semifinále porazil Pavla Kortuse mladšího a ve finále jeho mladšího bratra Filipa. „Sice jsem neprohrál ani set, ale lehké zápasy to určitě nebyly. S Filipem jsem vyhrál v koncovkách setů a řekl bych, že ani jeden jsme nehráli nejlépe. Trošku jsem se trápil, ale nakonec jsem to dotáhl do vítězného konce,“ konstatoval.

V Havlíčkově Brodu bude letos Slapnička hrát stabilně první ligu a rád by okusil i extraligu za KT Praha. „V Havlíčkově Brodu extraligu hrát nebudu. Tam jsou jiní koně,“ s úsměvem ocení kvalitu svých spoluhráčů.

Béčko Brodu bude ale také velice silné. „Chceme první ligu vyhrát,“ má zcela jasno. A už se těší na první zápas, který jeho tým odehraje v sobotu 18. září právě na Pedagogu. „Těším se. Na Pedáku bývá vždycky skvělá atmosféra. Přijedeme v nejsilnější možné sestavě a chceme vyhrát,“ vzkazuje.