Na start pětikilometrového běžeckého závodu se na prachatickém Velkém náměstí v pátek večer 12. srpna postavilo 39 mužů a žen. Ti absolvovali jeden okruh běžecké trati, kterou absolvují i závodníci hlavního závodu elitní kategorie v rámci Mistrovství Evropy.

Vůbec nešlo o to, kdo se stae vítězem závodu, důležité bylo, že se všichni sešli, aby zavzpomínali na svého kamaráda a vojenského hrdinu.

XTERRA Czech začala závody nastupující triatlonové generace

Hlavní program XTERRA Czech startuje v sobotu 13. srpna od 10 hodin u Ktišského rybníka. To se do jeho vod ponoří závodníci v rámci sprinterské zkrácené trati. Hlavní závod startuje v pravé poledne a postupně se do soubojů pustí elita mužů a žen, závodníci v age group a plavci z triatlonových štafet. Cíl závodu je na prachatickém Velkém náměstí, kde pořadatelé čekají nejrychlejšího závodníka kolem 14:40 hodin.

V neděli se pak centrum dění vrátí zpět ke Ktišskému rybníku, kde se odehrají souboje v Short tracku. Nejlepších 25 žen ze sobotního zíávodu odstartje v 9 hodin, stejný počet mužů pak odstartuje hodinu před polednem.