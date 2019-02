Písek – Zklamání zažily písecké házenkářky ve 14. kole Mol ligy. Na domácí palubovce hodně toužily vrátit Plzni nešťastnou podzimní porážku, to se ale nepovedlo, a po prohře 21:25 si hodně zkomplikovaly svoji situaci na konci tabulky.

Kristýna Kubišová dala šest gólů, mohlo jich ale být mnohem víc. | Foto: Jan Škrle

„Je to veliká škoda, protože ten zápas jsme měli zvládnout,“ smutnil po prohraném utkání trenér Vladislav Jordák.



Hra i skóre byly v prvních dvaceti minutách vyrovnané, v závěru půle ale Plzeň odskočila a v poločase vedla 13:10. Písečanky opět doplatily na neproměňování šancí.



Po pauze zvlhl střelecký prach i Kristýně Kubišové, která jinak byla se Šetelíkovou nejlepší střelkyní týmu. „Je fakt, že Kubišová šance ve druhém poločase neproměňovala, ale jako jediná hrála. Ostatní spojky zklamaly. Nedařila se nám ani střelba z křídel. Z třinácti pokusů jsme proměnili asi jenom dva, to je špatné. Příležitosti jsme si vytvářeli, ale neproměňovali je. To byl hlavní důvod naší porážky,“ litoval Jordák.



Písecký trenér vyzdvihl výkon brankářky Plzně Elišky Šibrové. Ta si podle podle plzeňských statistik připsala devatenáct zákroků s úspěšností 48 procent!



Píseckým hráčkám se po přestávce dařilo poměrně rychle zareagovat na gól soupeře, nedokázaly ale vstřelit aspoň tři branky po sobě, aby mohly manko z první části umazat.



„Musíme bojovat dál. Do konce základní části potřebujeme uhrát aspoň čtyři body, abychom se ve skupině o udržení mohli poprat o záchranu. Sestoupit nechceme,“ říká rezolutně Vladislav Jordák.