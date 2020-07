Druhý rok už tak veselí ve Veselí nebyl. Celek od řeky Moravy se v tabulce pohyboval až za píseckou partou trenérky Kateřiny Keclíkové a nyní musí řešit i mimosportovní trable. To je také hlavním důvodem návratu odchovankyně Písku zpět domů.

Míšo, jak se vám ve Veselí nad Moravou líbilo?

Měla jsem se dobře. Ve Veselí se mi líbilo a mrzí mě, že tam teď není jednoduchá situace. Vůbec není jisté, jak to tam s házenou dopadne. Byla jsem ve Veselí ráda.

Z vašeho profilu na jedné ze sociálních sítí bylo patrné, že jste si se spoluhráčkami sedly i mimo hřiště. Je to tak?

Hodně jsme se s holkama skamarádily. Našla jsem ve Veselí přátele na celý život. Daly jsme se dohromady s Klaudií Michnovou, Julií Kučerovou a Kristínou Pastorkovou. Bylo tam hodně skvělých holek, ale tyhle mně budou chybět nejvíc.

Znamená to, že neshody nebo napjaté vztahy nejsou důvodem vašeho návratu.

Kdyby byla situace stejná jako první rok, zůstala bych tam. Odešel ale hlavní sponzor a to je pro jakýkoliv sportovní klub problém. Změnila se tím pádem i kvalita přípravy a tréninků, proto jsem se rozhodla vrátit.

Co od svého návratu očekáváte?

Jdu za kvalitou hry. Je tady Kačka Keclíková, která byla výborná hráčka a je i výborná trenérka, takže návrat do Písku byla celkem jednoduchá volba.

Do začátku přípravy, která startuje v příštím týdnu, se ještě nezapojíte naplno. Jak jste na tom po zdravotní stránce?

Byla jsem minulý týden na operaci, měla jsem poškozenou chrupavku. Doktoři to spravili, cítím se dobře a věřím, že za chvilku budu v plné síle.

Jak se vám zatím jeví tým a co od něho mohou fanoušci v nové sezoně očekávat?

Podle toho, jak jsem koukala na sestavu, nechci dopředu úplně nahlas říkat cíle, ale myslím si, že s týmem, který budeme mít, bychom se do play-off mohli dostat. Ono se to vždy řekne a pak zakřikne, takže radši nechci nic konkrétně říkat. Doufám, že to bude bez zranění a budeme mít formu.

O vás je známo, stejně jako o dalších píseckých házenkářkách, že si ráda zahrajete fotbal. Tak co fotbal?

Fotbal dobrý (smích). Hrála jsem tři roky v Protivíně, ale tam to skončilo. Dostala jsem pak nabídku od Lucky Mužíkové z Hradiště, abych hrála za ně. Sice je stále na prvním místě házená, ale s radostí jsem to přijala. Na tréninky jsem chodila, a když budu moct, budu hrát i zápasy. Baví mě to s nimi.

Sokolky se poprvé sejdou ke společné přípravě v pondělí 13. července. Vedení klubu hlásí prozatím pouze jediný odchod (Hana Kvášová), ale nových jmen se v sestavě týmu, kterému nebudou chybět ambice, objeví hned několik – včetně náhrady jedné z nejlepších střelkyň MOL ligy.