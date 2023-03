V házenkářské II. lize v jihovýchodní skupině už není ani jeden tým bez porážky. Zasloužili se o to hráči Třeboně, kteří dokázali v dohrávce 12. kola zvítězit 23:20 na horké půdě suveréna soutěže v Novém Veselí.

Házenkáři Třeboně v dohrávce 12. kola II. ligy vyhráli na palubovce vedoucího béčka Nového Veselí 23:20 a připravili mu první porážku v sezoně. Favorita obrali už na podzim, kdy se s ním doma rozešli smírně 22:22. | Foto: archiv klubu

Oba týmy vsadily na zodpovědnou obranu, a tak se žádná přestřelka očekávat nedala. Podobně to bylo už na podzim, kdy se soupeři u Světa rozešli smírně 22:22. Po herně i výsledkově vyrovnaném začátku Veselí v 15. minutě odstartovalo pětibrankovou šňůru, po níž odskočilo na 9:5, ale Jihočeši do přestávky stáhly manko na rozdíl jediné trefy - 10:9.

Krátce změně stran stejnou mincí oplatila Třeboň a po pěti gólech v řadě si vybudovala rozhodující náskok (11:16), který domácí házenkáři už jen zmírnili. Jiskra základ k výhře položila tím, že dokázala udržet na uzdě nejlepšího střelce soutěže Hajčmana, který se trefil „jen“ čtyřikrát a navíc v klíčových momentech za stavu 15:17 a 15:18 zahodil dva sedmimetrové hody.

Lázeňský celek střelecky táhli Baierling, Kubík a Kostelecký, výborně zachytal T. Neužil.

„Nepodařený zápas na Slavii jsme hodili za hlavu a jeli jsme do Nového Veselí vyhrát. Ale ne, že to jedeme zkusit, my jsme tam opravdu cestovali s přesvědčením, že zvítězíme. Na tento zápas nás posílili Jirka Kostelecký a Lukáš Baierling a bylo to na hřišti hodně znát. Skvěle nám fungovala obrana. Základem bylo uhlídat nejlepšího hráče ligy Martina Hajčmana, kterému jsme dovolili skórovat pouze čtyřikrát. Přitom jeho průměr je téměř deset gólů na zápas. A v kritických momentech nás podržel Tomáš Neužil v bráně. Musím týmu poděkovat, protože ta energie a přesvědčení, že to zvládneme, byla úžasná. A to včetně hráčů, co zápas proseděli na střídačce. S hráči Nového Veselí máme velice dobré vztahy, už po zápase v Třeboni jsme společně poseděli a děkujeme jim, že nás teď pozvali na posezení a pohoštění zase oni,“ konstatoval hrající kouč Jiskry David Čapek.

Házenkáři Třeboně se v tabulce vrátili na druhou příčku, navíc mají ještě jeden zápas k dobru. V 17. kole v sobotu 18. března ve své hale přivítají Pardubice, které jsou předposlední.

Sokol Nové Veselí B – Jiskra Třeboň 20:23 (10:9)

Branky: Dlouhý 6, Hajčman 4, Klusáček 4, Vlček 3, T. Kršek 1, Svoboda 1, M. Kršek 1 – Baierling 7, Kubík 6/3, Kostelecký 4, Bürger 3, Vitha 2, Dedek 1. Sedmimetrové hody: 2/0:3/3. Vyloučení: 1:3. ŽK: 1:1. Rozhodčí: Artl, Navrátil. Diváci: 38.

II. liga JVČ

1. Sokol Nové Veselí B 15 13 1 1 477:328 27

2. Jiskra Třeboň 13 10 2 1 381:298 22

3. ČZ HBC Strakonice 1921 B 15 11 0 4 486:431 22

4. Loko České Budějovice 13 8 2 3 348:303 18

5. Sokol Úvaly 14 8 0 6 418:396 16

6. Jiskra Havlíčkův Brod 14 6 0 8 355:394 12

7. Lokomotiva Vršovice 14 5 1 8 367:357 11

8. SK Slavia Praha 15 4 1 10 386:431 9

9. TJ Dolní Cerekev 14 4 0 10 392:465 8

10. 1.HC Pardubice 15 3 0 12 382:467 6

11. Sparta Kutná Hora 14 2 1 11 312:434 5