Tentokrát se golfový konvoj hráčů a hráček od 50 let nahoru zastavil ve středočeském resortu Loreta golf Pyšely. Do turnaje se přihlásilo úctyhodných 108 hráčů.

K vidění byla celá řada výborných výkonů a tentokrát drtivá většina hráčů zabodovala. Do celkového hodnocení soutěže se počítá třináct nejlepších výsledků ze sedmnácti turnajů a tento turnaj se povedl.

Soutěže se hrají ve věkových kategoriích na stableford body, ale každého samozřejmě zajímá i to, kdo byl nejlepší na brutto rány a brutto body. Nejlepší výsledek 83 ran (par 72) měli tři hráči , ale nejvíce brutto bodů, a to 27, měl Marek Kafka z Golf clubu Čertovo Břemeno. Ten zahrál dvě berdie, sedm parů a sedm bogey.

Výsledky z Pyšel – Muži do 63 let: 1. J. Takáč (Bestgolf) 42 bodů (109) ran), 2. O. Kříž (Marina Praha) 41 (109), 3. M. Nousek (Kestřany) 39 (90), 4. J. Škopek (Mnich) 38 (83), 5. V. Šána (Č. Krumlov) 38 (100). Muži 64 – 67 let: 1. P. Pěkný (Hluboká) 39 (99), 2. V. Jantač (Č. Krumlov) 38 (108), 3. J. Repta (Jihlava) 38 (89), 4. V. Peterka (Mnich) 37 (88), 5. Z. Zunt (Kestřany) 35 (86). Muži od 68 let: 1. Š. Bicera (Bechyně) 36 (99), 2. V. Dolejší (Telč) 36 (96), 3. L. Řeháček 36 (94), 4. M. Žižák (oba Mnich) 35 (91), 5. P. Blažek (Telč) 35 (99).

Ženy společná: 1. M. Veselá 38 (113), 2. E. Roubínová (obě Č. Krumlov) 37 (92), 3. L. Benková (Svobodné Hamry) 36, 4. P. Němcová (ČGK) 36 (99), 5. J. Třeštíková (Kestřany) 34 (93).

Pořadí po 9. turnaji – Muži do 61 let: 1. J. Šimek (Hluboká) 306 bodů (9 turnajů), 2. P. Holý (Kestřany) 296 (9), 3. M. Nousek 292 (9), 4. J. Škopek 289 (9), 5. V. Klíma (Č. Krumlov) 246 (7). Muži 62 – 65 let: 1. J. Repta (Jihlava) 324 (9), 2. M. Voborník 303 (9), 3. F. Mikeš (oba Mnich) 293 (9), 4. V. Peterka 268 (9), 5. J. Dobrovolný (Telč) 242 (8). Muži 66 – 69 let: 1. P. Pěkný 290 (8), 2. W. Jenšík (N. Bystřice) 279 (9), 3. O. Zána (Jihlava) 275 (9), 4. I. Němec (S. Hamry) 274 (9), 5. Z. Zunt 236 (8). Muži 70+: 1. K. Fürst (Telč) 286 (9), 2. M. Žižák 284 (9), 3. L. Řeháček 261 (9), 4. F. Vopálenský (Jihlava) 256 (8), 5. Š. Bicera 256 (9).

Ženy do 62 let: 1. J. Škopková (Hluboká) 300 (9), 2. L. Nousková (Kestřany) 292 (9), 3. M. Veselá 279 (8), 4. E. Roubínová 199 (7), 5. J. Mašková (Hluboká) 198 (7). Ženy 63+: 1. E. Řeháčková (Mnich) 244 (8), 2. J. Schrenková (Kestřany) 243 (8), 3. Z. Šatavová 241 (8), 4. R. Skronská 226 (7), 5. V. Andělová (všechny Č. Břemeno) 200 (6).

Další turnaj je na programu 11. srpna na Mnichu u Nové Bystřice.