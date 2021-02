GLOSA ZDEŇKA PRAGERA: Hnilička musí skončit

To, co předvedl předseda Národní sportovní agentury Milan Hnilička svou účastí na teplickém večírku pořádaném podnikatelem Petrem Bendou v době panujících přísných protiepidemických opatření, je naprosto neomluvitelné a musí za to nést následky. Složení poslaneckého mandátu opravdu nestačí…

Zdeněk Prager. | Foto: Deník

Nedělám si iluze o tom, že všichni „normální“ lidi nevytáhnou paty a nic neslaví, ale tohle je jiná věc. Člověk, který stojí v čele jakéhosi ministerstva sportu, si něco podobného prostě nesmí dovolit, navíc se druží s oslavencem pochybné pověsti. Pokud v sobě nemá ani za mák cti, měla by jej okamžitě vláda odvolat. A to i přesto, že se k Hniličkově možné rezignaci negativně a alibisticky staví představitelé sportovních svazů, kteří si v honbě za přerozdělením státních miliard nechtějí šéfa sportu poštvat proti sobě. Korunu všemu však Hnilička nyní nasadil nečekaným odvoláním dvou svých místopředsedů v agentuře, což jen zavdává příčinu ke spekulacím o jeho vykoupení a politickém obchodu, neboť na jeden z uvolněných postů okamžitě dosadil Soňu Bergmannovou, která dříve pracovala například v Agrofertu a má hodně blízko k premiéru Babišovi… Bývalý hokejový brankář tím zcela ztratil kredit a musí skončit.