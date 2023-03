Výběr jednotlivých dvojic pro galavečer je na Michalu Novákovi, šéftrenérovi klubu a také hlavním organizátorovi večera. „Řekl jsem, že bych chtěl zápas, a bylo mi víceméně jedno, proti komu to bude. Michal mi nabídl soupeře a já jsem do toho šel. Neznal jsem ho. Viděl jsem jedno jeho utkání, ale myslel jsem si, že mi svým stylem bude vyhovovat víc. Byl to tvrďák a velmi dobře připravený,“ ocenil kvalitu svého protivníka.

OBRAZEM: Novodobí gladiátoři dostali zcela zaplněnou Gerberu do varu

Do duelu vstoupil Zach lépe, jenže pak se karta obrátila. „Fyzicky už jsem ve třetím kole začal odcházet,“ připustil. „Ale povedlo se mi vítězství uhájit a jsem za to moc rád.“

Brněnský Němečkův tým se s konečným výrokem rozhodčích úplně neztotožnil a také to dával patřičně najevo. „Také jsem si myslel, že vyhraje spíš on. Byl to hodně vyrovnaný zápas. Na druhou stranu jsem ho docela natrefoval, takže body jsem nasbíral,“ podotkne.

Zach funguje už pouze jako trenér a v sobotu to byl jeho teprve druhý duel v kariéře. Navíc po dlouhých osmi letech. „Nechal jsem se ukecat, abych šel do zápasu. A myslím, že to byl můj poslední,“ je přesvědčen. „Ale duel v Gerbeře, to je můj splněný sen. Michalovi jsem dlouhé roky pomáhal s organizováním galavečerů a říkal jsem si, že jednou bych si tady chtěl zazápasit. To se mi splnilo a víc už není. Z atmosféry jsem byl nadšený. Přišla se na mě podívat spousta kamarádů, hrozně mě to nakoplo a děkuji jim za to. Být to někde jinde, tak do utkání určitě nedám tolik,“ považuje své vítězné vystoupení v Gerbeře za životní zážitek.