Body Písku: M. Svoboda 22, P. Šlechta 20, P. Englický a J. Svoboda 13, V. Sýkora 12, L. mikolášek 11, M. Mach 9, V. Primak a J. Šimonek 2. TH: 16/11:18/13. Trojky: 33/11:22/1. Doskoky: 49:32. Ztráty míčů: 12:29. Fauly: 22:15.

Generálku zvládli Sršni na jedničku. "Hosté dorazili bez klíčové trojice hráčů Stehlík, Lukáč a Brůna, domácí naopak do utkání nasadili matadora písecké sestavy Pavla Englického. A byl to právě on, kdo hned trojkovým pokusem otevřel skóre utkání a úvod duelu byl doslova v jeho režii. Sršni se rychle ujali vedení 10:0. Bohužel už v tuto chvíli byl naopak ze hry kapitán Milan Špičák, který musel do nemocnice s vykloubeným malíčkem na ruce. Pak jsme na chvilku vypadli z tempa a Ostravští šesti body v řadě snížili. To bylo z jejich strany vše a na tváři hostů byla vidět stále větší rezignace a frustrace. Naopak domácí se bavili hrou a zapojili do hry všechny hráče. Skóre po celé utkání narůstalo a domácí pokořili i stobodovou hranici. Konečný výsledek 104:46 sice potěšil každého přítomného diváka, každopádně pro další průběh sezony se jedná o výhru naprosto nepodstatnou," hodnotil utkání trenér Sršňů Jan Čech.

Nadstavba již je historií, nyní již zraky všech směřují k play off. "Odehráli jsme výborné utkání a na hráčích bylo vidět, že chtějí odčinit zaváhání v Novém Jičíně. Soupeři jsme nedali absolutně žádnou šanci a podařilo se nám téměř vše, na co jsme sáhli. Bohužel tohle utkání se do čtvrtfinálové série nepočítá. Snakes nyní v pátek dorazí v silnější sestavě, utkání opět začne za stavu 0:0 a musíme vyvinout stejné úsilí, abychom dokázali soupeře zlomit. Rozhodně to nebude tak jednoduchá série, jak by se mohlo po pátečním výsledku zdát a za žádnou cenu nesmíme soupeře podcenit," nabádal k obezřetnost trenér Čech a pokračoval: "Čtvrtfinále se hraje na tři vítězná utkání, první je na programu v pátek 25. března od 19:00 v Sršním hnízdě, odveta hned v neděli v Ostravě. Třetí utkání v pátek 1. dubna opět v Písku od 19:00. Případné čtvrté utkání opět v neděli v Ostravě, výhodu pátého utkání bychom ve středu 6. dubna měli opět my. Přijďte nás podpořit v co největším počtu, buďte naším šestým hráčem a pojďme společně za postupem do semifinále."