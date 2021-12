Dlouhá léta nebyla v Prachaticích k vidění tak kvalitní sálovka. Že to bude výborná podívaná, napovídalo již složení skupin. A vše se potvrdilo na hřišti. Duely ve skupinách přinesly řadu pěkných a dramatických soubojů, vyřazovací boje kvalitu ještě posunuly dál. Hrálo se ve dvou skupinách systémem každý s každým na 2x12 minut. Dva nejlepší týmy ze skupin pak postupovaly do vyřazovacích bojů.

Ve skupině A bylo jen těžko hledat favority. K těm měl patřit prachatický fenomén TK Rumpál. Ten se však mezi dva postupující týmy nevešel. Tradičně dobře hrají na turnajích Devianti ČB, to samé platí o celku Chcanky ČB. A Paroh Kaplice budí respekt soupeřů již více než dvě desítky let a každá generace tohoto celku sklízela úspěchy. Suverénně skupinou prošel celek FC Chcanky ČB, který vyhrál všechny tři zápasy. Po prvním duelu a výhře nad Devianty měl dobře našlápnuto Rumpál, ale následné dvě porážky o jeden gól mu vystavily stopku. Pro postup do semifinále tak byl nejdůležitější souboj Paroh Team – Rumpál. Tým z Kaplice zvítězil 3:2 a k postupu mu pak stačila remíza v posledním duelu s Devianty ČB.

Povánoční turnaj sálovkářů v Prachaticích.Zdroj: Deník/Vladimír KlímaTaké skupina B byla hodně našlapaná, přesto měla favorita v Bombarďácích Větřní, týmu, který hraje nejvyšší soutěž v sálovce v České republice. Ale ani Bombarďáci to neměli až tak jednoduché. Hned v prvním duelu remizovali se Lhenicemi 0:0 a museli tak v dalších duelech pořádně šlápnout na plyn. Pak však porazili vimperské Jelimany a následně Škorpinony ČB, čímž šli do semifinále z prvního místa. Ze druhého místa šli dál Škorpioni, kteří porazili oba celky z Prachaticka.

Povánoční turnaj sálovkářů v Prachaticích.Zdroj: Deník/Vladimír KlímaSemifinálové souboje jasně potvrdily, že dominance v základních skupinách nemusí vůbec nic znamenat. Českobudějovickému celku FC Chcanky evidentně nesvědčila dlouhá přestávka před semifinálovým soubojem a duel se Škorpiony prohrál hladce 1:5. To druhý souboj, ve kterém se utkaly celky z Českokrumlovska, měl zcela jiný říz. Bombarďáci Větřní se rozešli s Paroh Teamem Kaplice smírně 2:2 a na řadu přišly pokutové kopy. Nutno dodat, že Paroh Teamu se již ve druhém duelu zranil gólman a turnaj dochytal hráč z pole. V semifinále došlo na pokutové kopy a rozhodla až devátá série. Paroh Team vystřídal mezi tyčemi hned tři hráče, možná pod dojmem, že alespoň jednoho musí soupeř trefit. A tak se také stalo v deváté sérii a Paroh postoupil po výsledku 9:8.

Zdroj: Deník/Vladimír Klíma

O třetí místo je již rozhodovalo pouze na penalty. A ani tentokrát neměli prvoligoví Bombarďáci štěstí. Rozhodla jediná neproměněná penalta a ze třetího místa se radoval FC Chcanky ČB.

Povánoční turnaj sálovkářů v Prachaticích.Zdroj: Deník/Vladimír KlímaVyrovnaný finálový souboj přinesl Paroh Teamu v prvním poločase šťastnou branku. Škorpioni se snažili bušit na vrata kaplické svatyně, ale soupeř ve druhém poločase přidal druhý gól. Dvě minuty před koncem duelu Škorpioni vstřelili šťastnou branku, snažili se ještě v závěru vyrovnat, ale Paroh Team si již vítězství zkušeně pohlídal a odvezl si putovní pohár pro vítěze turnaje.

Nejlepší hráč turnaje Dominik Tůma.Zdroj: Deník/Vladimír KlímaNa závěr předal organizátor klání Jan Zumr ceny nejlepším třem týmům a oceněni byli i jednotlivci. Nejlepším hráčem byl vyhodnocen Dominik Tůma z vítězného Paroh Teamu Kaplice, nejlepším gólmanem Lukáš Coufal ze Škorpionů a nejlepším střelcem Lukáš Vintr z Jelimanů Vimperk.