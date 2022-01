Body Sršňů Písek: Svoboda J. 19, Svoboda M. 18, Sýkora 16, Mach 15, Šlechta 11, Primak 8, Mikolášek 6, Šurý a Šimonek 5, Polánek T. 4, Špičák a Chvála 2.

Do Písku zavítal poslední tým tabulky Sokol Vyšehrad, který má na svém kontě pouze jedno vítězství. "Nám se přes Vánoce naštěstí začala vyprazdňovat marodka a k utkání už nebyla k dispozici pouze trojice Englický, Pytelka a Hejl. Sršni zároveň nic nepodcenili, když hned v první desetiminutovce zničili soupeře 30:7 a nastavili obraz celého utkání. Nebyla tak otázka, kdo vyhraje, ale o kolik a kdy pokoříme stobodovou hranici. Po celých čtyřicet minut jsme tak navyšovali náskok až na konečných 111:60 a připsali si další výhru, díky které stále držíme druhé místo v tabulce skupiny Západ," komentoval utkání s Vyšehradem strakonický trenér Jan Čech.

"Jsem rád, že jsme utkání s přehledem zvládli a hlavně, že se nikomu nic nestalo. Byl to rozjezd po téměř měsíční pauze, kdy jsme poctivě trénovali a odvedli kus dobré práce," pochvaloval si trenér Čech a pokračoval: "Teď nás čeká náročný program, kdy nás kromě středečního basketbalového svátku v českém poháru proti ERA Basketball Nymburk (hraje se od 19:00 v Sršním hnízdě - pozn. redakce) čeká utkání na půdě velezkušených Levhartů z Chomutova, poté dohrávané utkání na půdě Pelhřimova, tvořeného zahraniční legií GBA. 21. ledna poslední domácí utkání základní části proti rezervě USK Praha a v posledním kole utkání na palubovce posílené Plzně. Do jejího týmu se vrátili po několika letech odchovanci z NBL Jirák a David. Půjde o mimořádně těžká utkání, proto by bylo krásné udržet druhé místo a postoupit mezi nejlepší šestici s co nejlepší bilancí."