„Je to obrovská pocta a závazek. XTERRA přiděluje evropský šampionát vždy po delší době, proto je takto rychlý návrat největšího terénního triatlonu v Evropě do Prachatic překvapením a uznáním práce všech, kteří se na závodě podílí,“ popisuje návrat šampionátu do Prachatic Michal Piloušek, ředitel závodu. Po letech 2004 a 2019 bude ročník 2022 významným milníkem v české triatlonové historii. V hierarchii závodů triatlonu pod značkou XTERRA je právě Mistrovství Evropy druhým nejvýznamnějším závodem roku. Navíc česká XTERRA oslaví dvacáté výročí, první závody se konaly už v roce 2002 v Hluboké nad Vltavou.