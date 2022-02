Branky a nahrávky: 3:59 Kovařík (Jiří Štěpánek, Stöhr), 15:15 Jiří Štěpánek, 24:43 Zimandl (Jiří Štěpánek), 30:16 Jan Štěpánek (Jiří Štěpánek, Kovařík) - 6:42 Vela (Schönherr, Gutwald), 18:49 Rod (Beran), 40:54 Drechsler (Jedelský). Střely na bránu: 21:27, Vyloučení: 4:6. Využití: 1:0. Oslabení: 1:0.

Před utkáním bylo jasné, že k postupu mezi šest nejlepších týmů v extralize stačí prachatickým hokejbalistům i porážka na nájezdy. To však neznamenalo, že budou hrát zanďoura a pokoušet se o brejky. Naopak, Horalové začali hned od prvních minut hrát aktivně. Hned v úvodu dostali výhodu přesilovky hosté, ale ta se jim nedařila a naopak po jejich faulu se stav na hřišti vyrovnal. Z aktivity domácí vytěžili další faul soupeře a do přesilovky šli oni. A ve chvíli, kdy hráli v pěti proti třem, napřáhl od modré Kovařík a dostal Horaly do vedení. Za necelé tři minuty však po chybě před vlastní brankou dali šanci soupeři a ten toho využil.

Zdroj: Deník/Vladimír Klíma

Start do druhé třetiny vyšel domácím dokonale. Před brankou soupeře se dostal k míčku Jiří Štěpánek a po patnácti vteřinách od úvodní buly dal druhý gól svého týmu. Ale i tentokrát hosté brzy vyrovnali. Ještě v prostřední třetině se však domácí radovali znovu. Ve vlastním osabení utekli Jiří Štěpánek se Zimandlem, "vykoupali" kladenského gólmana a Zimandl dostal domácí znovu do vedení.

Ještě blíže postupu mezi šest nejlepších dostal po šestnácti vteřinách třetí třetiny Jan Štěpánek po přihrávce svého bratra Jiřího. Kladeňáci se snažili zápas zdramatizovat, pálili ze všech pozic a necelých pět minut před koncem snížili na rozdíl jediné branky. V závěru se pokusili ještě o power play, ale vlastním faulem a vyloučením se o možnost srovnat sami připravili. Prachatičtí tak mohli slavit výhru a postup.

Základní část skupiny Západ vyhráli hokejbalisté Ústí nad Labem před Plzní a Prachaticemi. Ze skupiny B mezi nejlepších šest postupují hráči Třince, Pardubic a vítěz skupiny HBC Hostivař. "Hraje se dvarát každý s každým. Bude to pro nás obrovsky těžké, ale pro kluky to je výzva. Postupem do této skupiny jsme si navíc zajistili účast v závěrečném play off," doplnil k dalšímu programu trenér prachatických hokejbalistů Pavel Valenta.