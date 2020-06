„Jižní Čechy jsou krásné a rádi sedm jezdíme. Navíc ve zdejší Box aréně máme pro přípravu ideální podmínky, je tu skvělé zázemí, výborné stravování i ubytování,“ nešetřil superlativy lodivod české reprezentace boxerek.

„Naposledy jsme se sešli na začátku roku v lednu a celých těch půl roku jsme vlastně nevěděli, co bude dál,“ přemítal reprezentační trenér. „Těšili jsme se na olympiádu, ta bude až za rok. Mělo být mistrovství Evropy do dvaadvaceti let, ale i nad jeho pořádáním visí otazník,“ krčil rameny a dodal, že nejbližší významnou mezinárodní akcí tudíž bude tradiční turnaj v polských Gliwicích.

Na jih Čech zavítaly přední české boxerky, které mají na kontě i zahraniční úspěchy. „Vendy Kučerová vybojovala bronz na mistrovství Evropy žen, už předtím byla třetí na evropském šampionátu také Martina Schmoranzová a loni přijela z juniorského mistrovství Evropy s bronzovou medailí Lenka Bernardová,“ jmenoval některé ze současných opor reprezentačního výběru trenér Soukup. „Dále tady jsou mistryně republiky, prostě nejlepší boxerky, jaké v zemi jsou,“ dodal.

Své zastoupení na soustředění české reprezentace má i jihočeský box, hlas Jany Prokešové z Písku ale Deník nabídnout nemůže, při naší návštěvě jsme ji v Box areně nezastihli. „Je nás tu devět, ale dvě holky dojíždějí, ty tady nejsou ubytovány,“ vysvětlil Soukup.

Do Českých Budějovic se české boxerky vydaly na pět dní a zítra své soustředění zakončí. „Naším velkým cílem samozřejmě je vybojovat nominaci na olympiádu, ty kvalifikace ale jsou hrozně těžké. Já přesto věřím, že by nám k postupu mohly pomoct právě i taková soustředění, jako je tohle tady,“ zadoufal Milan Soukup a dodal, že v českobudějovické Box aréně určitě nejlepší české boxerky nebyly naposledy.