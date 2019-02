Florbalistky FBC United podlehly doma Šumperku 3:6

Zdeňka Janoušková (vpravo) tvoří obranný blok s Barborou Skálovou | Foto: Jan Škrle

České Budějovice – Po výprasku s Vítkovicemi se florbalistky FBC United představily v dalším domácím utkání, tentokráte v českobudějovické Sportovní hale, proti Šumperku. Florbalistky Šumperku jsou stejně jako FBC United nováčky soutěže, v dosavadním průběhu soutěže se jim ale daří podstatně lépe.

Šumperk má díky výhře 6:3, kterou si z jihu Čech přivezl, na poslední FBC United již devítibodový náskok a je desátý. Na vytoužené osmé místo, které znamená postup do play off, nyní ztrácí tři body.

„Pokud vím, tak šumperské holky se chtějí dostat do první osmičky, a proto tady chtějí bezpodmínečně zvítězit. My stále sbíráme zkušenosti, které chceme využít, až se bude skutečně rozhodovat o tom, kdo se v extralize zachrání," naznačovala před vzájemným zápasem ambice obou týmů Zdeňka Janoušková, hráčka FBC United.

O první branku v utkání se postarala hostující Hubáčková již po osmapadesáti vteřinách hry. Domácí florbalistky dokázaly odpovědět ve čtvrté minutě brankou Daniely Postlové. Zbytek úvodní třetiny již patřil Šumperku, který přidal dva góly, a po první části hry byl stav 1:3.

Šumperské hráčky byly lepší i ve druhé třetině, a když hned ve třetí minutě zvýšila Rektoříková na 1:4, na úspěšný výsledek Jihočešek to nevypadalo ani v tomto zápase. Zvláště když necelé čtyři minuty před koncem druhé části dala šumperská Zacpálková gól na 1:5. „O přestávce nám dal trenér prostor k tomu, abychom si mezi sebou v kabině vyříkaly, co je potřeba zlepšit. Řekly jsme si, že je potřeba zvednout hlavy a pořád makat bez ohledu na výsledek. Trenér pak přidal několik svých postřehů, povzbudili jsme se vzájemně pokřikem a jdeme na to," říkala odhodlaně před poslední třetinou Zdeňka Janoušková.

Jihočešky do poslední části hry skutečně nastoupily s vůlí poprat se o lepší výsledek. Jiskřičku naděje vykřesala brzy po jejím začátku Veronika Rybičková, když snížila na 2:5. Domácí vycítily šanci, přidaly a po dalších třech minutách neproměnila velkou příležitost Tomešová. Bohužel platilo pravidlo nedáš, dostaneš a z protiútoku Rektoříková svou druhou brankou v zápase zvýšila na 2:6. Bojovnice Veronika Rybičková, nejlepší hráčka domácích, ještě snížila na 3:6, víc už ale florbalisty FBC United nestihly. „Není to takové, jaké to bylo před zraněním, ale nijak se nešetřím a snažím se jít do toho naplno. Kolenní ortézy fungují dobře, a pokud to půjde dál, chci sezonu dohrát a operaci podstoupit až po jejím skončení," říká Veronika Rybičková.

Jihočešky tedy ani ve svém desátém utkání nezvítězily, optimismus je však neopouští. „Myslím, že oproti jiným zápasům jsme dokázaly držet se soupeřkami krok a Šumperk nás nějak výrazně nepřehrál. Věřím, že to dnes bylo zajímavé i pro diváky," míní Janoušková. Těch přišlo do haly něco přes padesát, ale tentokrát nevytvořili příliš bouřlivé prostředí. „Do dalších zápasů se chceme dále zlepšovat. Klademe důraz na fyzickou, technickou a taktickou připravenost a nabyté zkušenosti chceme využít na jaře, kdy se budou hrát rozhodující utkání," předpokládá Zdeňka Janoušková.