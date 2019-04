Jindřichův Hradec – V úvodním semifinálovém střetnutí play off I. ligy porazili jindřichohradečtí basketbalisté v jihočeském derby Písek 108:86.

Favorizovaný domácí tým měl v úvodních dvou čtvrtinách s houževnatým a agresivně hrajícím píseckým protivníkem nečekané potíže a úvodní desetiminutovku dokonce prohrál. I v té druhé jim tým od Otavy, který neměl co ztratit a už samotným postupem do této fáze soutěže předčil očekávání, stačil a do kabin se tak šlo za stavu 48:43 ve prospěch hradeckých basketbalistů.