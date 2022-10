Extraligová soutěž hokejbalistů má již za sebou první tři kola. Nováček z Prachatic se zatím představil dvakrát, a to vždy na hřištích soupeřů. Domácí duel s Kladnem má odložen.

Prachatičtí ke svému vůbec prvnímu historickému extraligovému duelu nastupili v Letohradu. Odtud si odvezli porážku 1:4, když se historicky prvním extraligovým střelcem Horalů stal Pavel Šilhán.

Druhé utkání na hřišti Snack Dobřany již přineslo i první bodový zisk. Horalové nejprve vedli brankou Uhlíře, na kterou domácí dokázali odpovědět vyrovnáním. Na začátku třetí třetiny tým zpod Libína dosal do vedení Kalát, ale domácí necelou minutu před koncem podruhé srovnali. O vítězi nerozhodlo ani prodloužení, a tak přišly na řadu nájezdy. V těch rozhodl o druhém bodu Horalů David Braun.

Pardubické Hvězdy ze Svítkova mají za sebou taktéž dva zápasy a oba vítězné. Doma Pardubičtí rozstříleli Dobřany 9:1 a v dalším duelu vyhráli v Plzni 5:0. Aktuálně jim patří třetí příčka tabulky.

Jak vidno, Prachatické čeká pořádná šichta. Mají tak trochu výhodu v tom, že ani do jednoho utkání této sezony nebudou vstupovat v roli favorita a o to uvolněněji by se jim mohlo hrát. Proti Svítkovu Pardubice se hraje v sobotu 24. září od 15 hodin a Horalové věří v silnou podporu svých fanoušků. Tak pojďme zafandit.