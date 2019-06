V družstvu žen TJ VS Tábor startovaly opět exmilevské atletky, dorostenka Julie Kotalíková, juniorka Eliška Reindlová a od letoška již žena Adéla Záhorová.

Z tohoto tria absolvovala Adéla Záhorová skok daleký a v protivětru, který dálkařskou soutěž provázel, měla jen dva platné pokusy 532 cm a 554 cm a v soutěži skončila pátém místě, když pro VS získala šest bodů. Pořadí na stupních vítězů v její dálce bylo toto: 1. Dorota Skřivanová, TJ Slavoj BANES Pacov 573 cm, 2. Michaela Kotoušová, ASK Slavia Praha 571 cm a 3. Eliška Senecká, ASK Slavia Praha 557 cm.

V pražském Edenu se dařilo dorostenecké výškařce Julii Kotalíkové, která přidala pro družstvo osm bodů za třetí místo ve skoku vysokém žen výkonem 161 cm, který skočila na třetí pokus. Výšku 164 cm již nezdolala.Pořadí ve výšce bylo následující: 1. Dorota Skřivanová, TJ Slavoj BANES Pacov 164 cm, 2. Hana Sládková Kovínová, atletika Stará Boleslav 161 cm.

Úspěšná výškařka rovněž absolvovala trojskok žen a v něm svým nejlepším letošním výkonem 10,38 m obsadila dvanácté místo.

Juniorka Eliška Reindlová startovala ve druhém rozběhu na 100 m př. žen a v něm doběhla na šestém místě, ale časem 17,98 sec. nebodovala. Její druhou disciplínou byl 600 g oštěp, kterým hodila do vzdálenosti 25,37 m a obsadila 15. místo.

Družstvo žen VS Tábor tak ve druhém kole atletické ligy získalo celkem 72 bodů a obsadilo deváté místo.

Josef Fuka