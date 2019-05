Milevsko, Karlovy Vary - Z pověření Českého atletického svazu uspořádal Karlovarský krajský atletický svaz ve středu 8. května 2019 v Karlových Varech I. kolo OMD juniorek pro rok 2019.

Ilustrační foto. | Foto: Martin Pelikán

V juniorském družstvu dívek TJ VS Tábor v tomto kole startovala i dorostenka Julie Kotalíková, bývala atletka atletického oddílu TJ Sokol Milevsko. Juniorská atletická naděje si v Karlových Varech vedla nadmíru dobře, když ve své parádní disciplíně, tedy ve skoku vysokém zvítězila výkonem 161 cm a pro VS získal jedenáct bodů do soutěže družstev. Tento výkon je v letošních průběžných dorosteneckých tabulkách nejlepší v kraji a šestý až sedmý v ČR.