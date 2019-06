Milevsko, Praha - V sobotu 15. a v neděli 16. června 2019 se na atletickém stadiónu v pražském Edenu uskutečnilo atletické Mistrovství ČR mužů a žen do 22 let pro rok 2019, které z pověření Českého atletického svazu uspořádal domácí atletický oddíl ASK Slavia Praha.

Adéla Záhorová. | Foto: Archiv Josefa Fuky

V Praze startovali nejlepší čeští atleti a atletky do 22 let. Mezi nimi se také v neděli 16. června prezentovala v dresu TJ VS Tábor Adéla Záhorová, bývalá atletka milevského Sokola, která nastupovala do soutěže ve skoku dalekém z postu náhradnice. Úvod její letošní sezóny byl totiž ve znamení zranění a také studijních povinností.