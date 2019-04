Závod významně obohacuje život města Pardubice již mnoho let a za svou éru si půlmaraton získal přízeň mnoha sportovců jak špičkových, tak i rekreačních běžců, vozíčkářů, bruslařů, koloběžců a zejména rodičů s dětmi či školních kolektivů.

Novotný si vůbec nevedl špatně. Mezi 1258 vytrvalci, kteří závod dokončili, se atlet z Chyšek umístil s časem 1:28,51 hodin na 178. místě.

Novotný startoval v kategorii 50 - 59 let. Do cíle doběhlo celkem 128 konkurentů a Novotný mezi nimi skončil na vynikajícím 13. místě. Druhé místo obsadil Erik Svoboda z Atletiky Písek. "Jsem spokojen s časem a hlavně výkonem ve druhé polovině závodu. K dobrému pocitu ze závodu také přispělo kvalitní zázemí na hokejovém stadionu. Byl to zážitek vidět vyvěšené dresy Martince, Šejby a dalších," uvedl v cíli Pavel Novotný.

Pardubický půlmaraton byl zároveň závodem mistrovství republiky, ve kterém startovali i písečtí vytrvalci. Velká naděje písecké vytrvalecké školy, Jiří Csirik, svůj závod nedokončil a tak se z písecké skupiny nejlépe umístil na 37. místě Petr Hošna v čase 1:16,49 hodin.