České Budějovice – Volejbalisté prvoligového EGE České Budějovice mají rozehranou semifinálovou semifinálovou série s Nymburkem a ani po čtyřech zápasech ještě není jasné, zda si finále proti ČZU Praha B zahrají Jihočeši nebo Středočeši.

Manažer Bohuslav Cháb (vpravo) a trenér Zdeněk Pekař se snaží tým EGE na sobotu co nejlépe připravit | Foto: Jan Škrle

Pražané si již finálovou účast zajistili o víkendu, když v sobotu zdolali počtvrté Turnov a po výhře 3:1 na zápasy se radovali z postupu do finále.

Volejbalisté českobudějovického EGE odjížděli do Nymburka za nerozhodného stavu 1:1 na zápasy. V prvním utkání Nymburk dominoval a Jihočechy porazil jednoznačně 3:0. „Vůbec se nám nedařilo v útoku. Domácí hráli výborně, vyvarovali se chyb a nedali nám žádnou šanci," okomentoval výkon EGE ve třetím utkání série manažer mužstva Bohuslav Cháb.

Ve čtvrtém zápase tak měly České Budějovice za stavu 2:1 pro Nymburk nůž na krku. Jihočeši vyhráli první set, avšak Nymburk dokázal srovnat krok. Důležitý třetí set nabídl dramatickou podívanou. Až do jeho poloviny na tom bylo lépe EGE, které vedlo 16:12. Domácí ale vyrovnali a následovala přetahovaná o každý míč až do konce. V napínavé koncovce se štěstí usmálo na hosty, kteří set vyhráli 29:27.

Jenomže další set patřil znovu Nymburku a zápas tak vyvrcholil v pátém setu. V něm měli pevnější nervy hráči EGE a rozhodující sadu a tím i celý zápas nakonec vyhráli. „Naši kluci podali výborný výkon, bojovali a oproti předchozímu utkání se zlepšili ve všech herních činnostech. Pochvalu zaslouží zejména Suchan, Kraffer a Kozák. Zápas přinesl dvě a půl hodiny výborného volejbalu," hodnotí čtvrtý duel Cháb.

Stav série mezi Českými Budějovicemi a Nymburkem je tedy 2:2 a rozhodovat se bude nadcházející sobotu v Českých Budějovicích.

Výhoda domácího prostředí v rozhodujícím utkání je podle manažera českobudějovického celku relativní. „My jsme například první zápas doma s Nymburkem prohráli. Naopak se nám teď podařilo přivézt jednu výhru z Nymburku. Takže těžko odhadovat, jestli domácí hala bude tentokrát výhodou," říká Bohuslav Cháb.

Zápasy v Nymburku sledovala do posledního místečka zaplněná hala a kulisa byla skutečně bouřlivá. „Diváky navíc pobízel místní hlasatel, někdy až nepřípustným způsobem. Kluci na to nejsou z vlastní haly zvyklí. Jsme ale rádi, že se tím nenechali deprimovat," ohlíží se za zápasy v Nymburku manažer EGE.

Bilance mezi oběma týmy je v této sezoně velice vyrovnaná. V základní části se z domácí výhry radoval Nymburk, v hale Na sádkách naopak zvítězilo EGE.

V sobotu se oba kluby střetnou v aktuální sezoně již posedmé a výsledek sedmého duelu bude tím nejdůležitějším. „Bude to zase vyrovnaný souboj, stejně jako ty předchozí. Nymburk má kvalitní mužstvo," očekává Cháb a jmenuje klíčové hráče soupeře. V Nymburku působí například Sobek z extraligových Benátek. Prim hraje i blokař Borek Fokt, který slavil v minulosti extraligový titul s Kladnem.

Rozhodující zápas o finále mezi EGE České Budějovice a Nymburkem se hraje v sobotu v hale Na sádkách a začíná v 15 hodin. „Šance obou týmů na postup vidím tak padesát na padesát. Volejbaloví fanoušci by mohli prožít pěknou sobotu. Po nás mohou jít na Jihostroj a večer se pak koná volejbalový ples," zve všechny příznivce volejbalu do haly Na sádkách Bohuslav Cháb.