Do prvního utkání jsme vstoupili velmi koncentrovaně se snahou vyhrát. Po celou dobu nás zdobila těsná obrana s rychlým protiútokem, což nám zajistilo zaslouženou výhru. Vstup do druhého utkání nám úplně nevyšel, protože jsme nedokázali proměnit jednoduché koše a propadali jsme v obraně, ale po oddechovém čase jsme se dokázali zvednout a přebrali jsme utkání do vlastních rukou. Pochvalu za předvedené výkony si zaslouží celý tým.