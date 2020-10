Jeho děda Miroslav Janout byl věhlasným cyklistickým rozhodčím, který dvakrát řídil i slavnou Tour de France. Ke kolům však jeho dva vnuci až tolik nepřilnuli. „Oba kluci na kole jezdí, ale mají to jen jako doplněk k motokrosu,“ říká otec nadějného závodníka Jan Janout. Má totiž dva syny, kteří se věnují motokrosu. Kromě Václava ještě o dva roky staršího Jana.

On sám v mládí motokros zkoušel, ale pouze na hobby úrovni. „Nějakých osm let jsem jezdil, ale jen tady po kraji. Dál jsem to nikdy nedotáhl,“ usměje se.

Oba kluci osedlali motokrosový speciál velice brzy. „Bylo jim kolem pěti let a v šesti už jeli první závod,“ vzpomíná Jan Janout. „První závod jsem odjel u Fiňků v Blatné. Už ani nevím, kolikátý jsem skončil,“ rychle doplní jeho mladší syn Václav.

Ze začátku měl o něco navrch vcelku logicky starší Jan. „Před dvěma roky měl ale dost těžký úraz, což ho hodně přibrzdilo. Absolvoval tři operace a už to není takové jako dřív. Má přece jen větší respekt a není to už tak bezhlavé jako u toho mladšího. Teď je Vašek o něco lepší,“ nabízí otec svůj pohled.

To jenom potvrzuje pravdu, že motokros je krásný, ale zároveň také dost nebezpečný sport. Podporu doma však prý kluci mají. „Manželka už je zvyklá. Úrazy bereme jako součást tohoto sportu, i když je to samozřejmě nepříjemné,“ připustí.

Trenérský stojí za bratry Janoutovými další strakoničtí patrioti otec a syn Jaroslav a David Čadkové. „Kluci u nich začínali a trénují je pořád. Jsme s nimi absolutně spokojeni. Nikdo lepší tady není,“ oceňuje. „Dokáží kluky ideálně připravit na závody,“ nešetří chválou.

S jezdeckou přípravou pomáhá i náš nejlepší motokrosař posledních let a další Jihočech Martin Michek. „S Martinem spolupracujeme už také dlouhodobě. Jezdíme s ním třeba na týden do Belgie nebo Itálie. Je přísný, ale klukům zkušenosti předat umí,“ všiml si Janout senior.

Českou mládežnickou motokrosovou scénu Janoutové opustili poměrně rychle a zamířili do Itálie. „Došlo k tomu přes strakonickou firmu ČZ řetězy, která sponzorovala italský tým KTM Silver Action. Honzík za něj začal jezdit mistrovství Evropy a později tam přešel i Vašek. Kromě Evropy zkusili i mezinárodní mistrovství Itálie,“ popisuje Janout senior.

Domácí juniorský šampionát na Apeninském poloostrově se s tím naším vůbec nedá srovnávat. „U nás je pět rychlých kluků a pak je obrovská propast. V Itálii jezdí v pětaosmdesátkách sto padesát jezdců a konkurence je obrovská. Letos se navíc kvůli koronaviru nejelo mistrovství světa ani Evropy, takže tam byli i výborní Belgičané a Francouzi. Opravdu špičkové závody,“ tvrdí.

Italské mistrovství je rozdělené na severní a jižní zónu. Každá jede tři závody a vždy nejlepších dvacet pak postoupí do dvou celostátních finále. „Jsem strašně rád, že se mi povedlo vyhrát. Je to obrovský úspěch,“ spokojeně přikyvuje Václav Janout.

Jeho počínání pochopitelně nemohlo uniknout pozornosti renomovaných stájí. „Přišly nějaké nabídky od velkých týmů. Teď jedeme do Trenta na tři závody mistrovství světa, kde budou probíhat jednání. Uvidí se, s jakými podmínkami přijdou,“ nechce předbíhat.

O trvalém přesunu na jih do Evropy prý zatím nemůže být řeč. „Pořád je na prvním místě škola,“ zdůrazní jako správný otec a jeho syn pokračuje. „Chodím na Základní školu Poděbradova ve Strakonicích a musím tímto moc poděkovat všem učitelům a panu řediteli, protože mi vycházejí maximálně vstříc, abych se mohl plně připravovat na závody. Bez této podpory by mé závodění nebylo možné,“ vzkazuje Václav Janout vedení své školy.

V příštím roce bude sice i nadále startovat na osmdesátce, ale trénovat už začne také na stroji o větším obsahu 125 ccm. „Prioritou pro nás bude v příštím roce mistrovství Itálie a také evropský šampionát, který se letos stejně jako šampionát světový nekonal. Chtěli bychom uspět. Pokud bude volno, rádi bychom se představili také na závodech u nás. Vůbec se tomu nebráníme,“ ujistí.

Letošní sezona už u Janoutových skončila. „Jak už jsem říkal, teď jedeme s Martinem Michkem, který tam pojede mistrovství Evropy, do Itálie na mistrovství světa. Ale jenom podívat a setkat se s týmy, se kterými bychom měli jednat. Od listopadu už začneme pod dohledem Jardy a Davida Čadkových zimní přípravu,“ uzavírá Jan Janout.