/FOTOGALERIE, VIDEO/ Ještě před posledním kolem základní části Chance extraligy měli házenkáři Strakonic na Maloměřice náskok pěti bodů. Ten se rozplynul.

Tiskovka po utkání Strakonice - Maloměřice. | Video: Jan Škrle

Strakoničtí nezvládli poslední zápas základní části v Maloměřicích ani první kolo play out doma poti stejnému soupeři. Přestože ve 48. minutě vedli 24:20, všechny body si odvezl soupeř. Najednou je rozdíl mezi oběma celky pouhý jeden bod.

Trenér Michal Zbíral neskrýval své rozčarování z domácí porážky. „Druhý poločas byl podle mě tragický. Nedostáváme se do hry, jakou jsme předváděli před měsícem. Již minule v Maloměřicích to nebyla z naší strany hezká házená. Udělali jsme mnoho chyb. Některé byly vynucené, některé absolutně nevynucené, kdy zahodíme míč… To se nemůže stávat. Musíme dát hlavy dolů, začít od nuly, bojovat a hrát to, díky čemu jsme předtím byli úspěšní. Stále pro nás pokračuje boj o záchranu. Máme ještě bod k dobru, jdeme dál,“ hodnotil utkání Michal Zbíral.

Strakonické házenkáře potopila bezbranková desetiminutovka ve druhé půli

Smutný byl z porážky i nejlepší domácí hráč, brankář Jindřich Mráz. „Vůbec si nedokážu vysvětlit obrovský počet technických chyb, kdy jsme se snažili z každé přihrávky hledat snad to nejtěžší možné řešení. Nechali jsme hostující střelce celkem dobře zakončovat. Naopak, co jsme předváděli my v útoku, tomu nerozumím a nevím, co k tomu říct. Vedli jsme 24:20 a prohráli 25:28, to si neumím vysvětlit. První poločas nebyl špatný, ale neumím si vysvětlit, co se stalo v tom druhém při našem čtyřgólovém vedení,“ doplnil k utkání Jindřich Mráz.

Naopak na straně hostů panovala spokojenost. "Děkuji klukům, že zápas takto zvládli. O poločase jsme si říkali, že ať je stav jakýkoliv, musíme hrát naplno. Přiklonilo se k nám také štěstí a vyšel nám dokonale tah s výměnou brankáře. Strakonice na nás byly velmi dobře připravené, ale rozhodly jejich technické chyby a dobré zákroky našeho gólmana Karla Zaplatílka. V době, kdy jsme prohrávali o čtyři branky a navíc jsme dostali červenou kartu, se ukázala soudržnost mužstva," pochválil své hráče maloměřický trenér František Urban.

Zdroj: HBC JVP Strakonice