Příbram - Ve zcela zaplněné příbramské hale se hrál v extralize volejbalistů zápas jen pro silné nervy. Podruhé během týdne si příbramští volejbalisté vyšlápli na České Budějovice.

Andy Rojas v dresu Příbrami | Foto: Deník/ Kamil Jáša

Ve zcela zaplněné příbramské hale se hrál v extralize volejbalistů zápas jen pro silné nervy. Podruhé během týdne si příbramští volejbalisté vyšlápli na České Budějovice. V pondělí je porazili nečekaně v semifinále Českého poháru (3:1) na jihu Čech v sobotu na domácí palubovce zvládli pětisetovou bitvu. K výhře 3:2 už Středočechům pomohla i nová posila venezuelský smečař Andy Rojas. „Přivezl jsem ho ve čtvrtek," popisoval prezident Příbrami Dan Rosenbaum, který před časem působil na nahrávce v Jihostroji ČB.

Úvod zápasu raketově odstartoval blokař Č. Budějovic Vladimír Sobotka. Po jeho kvalitních servisech domácí obrana nevěděla kam dřív skočit. Hosté trefovali právě Venezuelana Rojase, který se musel srovnat s časovým posunem, ale také s balony, na které z jihoamerické soutěže nebyl zvyklý.

Jihostroj vedl 8:1 a zdálo se, že připravil pro svého rivala za pohárové zaváhání odplatu i s úroky. Jenže obrat na sebe nenechal dlouho čekat. Jihočechům se vůbec nedařilo v útoku. Krajní smečaři působili nejistě, navíc se velice brzy rozpadla přihrávka, Rojas si na podání zvykl, a tak Bromův tým bez větších obtíží dokráčel až ke dvousetovému vedení. Jihočeši prohrávali v příbramské hale 0:2 na sety, žádná změna nepřicházela, až oba týmy dospěly do dramatické koncovky. V ní domácí měli na ruce mečbol…

Až pak se po dramatické koncovce (30:28 – Příbram měla i mečbol), hosté zvedli, dotáhli zápas do pátého dějství.

V něm se ale zranil nahrávač Petr Zapletal. „Má výron v kotníku, snad to nebude vážné, nemělo by to být na dlouhou dobu," uvedl po utkání masér Jihostroje Filip Hoch.

Venezuelan Rojas se při debutu v příbramském dresu proti svým bývalým spoluhráčům blýskl 18 body.

Příbram – České Budějovice 3:2 (22, 21, –28, –20, 11)

Nejvíce bodů: Burt 25, Novotný 24, Rojas 18 – Sobotka 23, Kriško 22, R. Mach 16.