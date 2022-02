A právě proto je každý vzájemný souboj pro oba celky zcela klíčový. Nadcházející soupeř Jihočechů je na tom o něco lépe, když má o jednu výhru víc a odložený zápas s Ostravou kvůli karanténě k dobru.

Olomouc, stejně jako Jihočeši, během sezony udělala plno změn v kádru včetně výměny hlavního trenéra. Tým nyní vede srbský kouč Miljan Čurovič, jenž si s sebou přivedl i několik posil ze zemí bývalé Jugoslávie. Hlavními oporami jsou především Vučkovič, Nikolić, Kněžević, Tomsick či Feštr.

„Olomoucko má několik hráčů na perimetru, kteří umějí střílet z driblingu, a také silné vysoké hráče, kteří agresivně doskakují a snaží se dominovat ve vymezeném území. Podobně jako my prošel tým soupeře mnoha změnami, které si v poslední době začínají sedat. Toto utkání bude mít play off atmosféru, my se na něj těšíme a chceme se domů vrátit vítězně,“ poznamenal asistent jindřichohradeckého trenéra Jimmy Rhoads.

Bankéři budou tradičně spoléhat na nejlepšího střelce Kooperativa NBL Torina Dorna, jenž se se do sestavy vrátil po dlouhé pauze způsobené zraněním ruky a okamžitě navázal na své skvělé výkony. Dorn s průměrem 23,1 bodu na zápas vládne nejen pořadí kanonýrů, ale zároveň je i nejužitečnější hráč celé ligy s validitou 25,5 na utkání.

Výborně mu sekunduje i nejčerstvější posila GBA Fio banky Ian DuBose, jenž se velmi rychle aklimatizoval a vykazuje statistiku 15,3 bodu na zápas. Pokud však hradecký celek pomýšlí na úspěch, musí se k nim přidat i další hráči a odrazit se od zodpovědné hry v defenzivě.

V dalším kole nadstavby pak Jindřichův Hradec ve středu 16. února ve své hale změří síly s Ostravou (19 hodin).