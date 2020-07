Největšími hvězdami budou ve třídě MX2 lídr světového šampionátu této kubatury Tom Vialle z Francie a jeho rakouský kolega z továrního týmu KTM Rene Hofer, kteří budou hájit v Blanské kotlině barvy jihočeského týmu Motosport Chýnov.

Na prvním závodě v Dalečíně se mezi ně vklínil na druhé místo tovární pilot GasGasu Simon Laengenfelder z Německa.

Ve třídě MX1 bude největší osobností jeho krajan Maximilian Nagl, který by měl letos absolvovat kompletní seriál mistrovství republiky. V Dalečíně byl třetí Václav Kovář a doma se budou chtít blýsknout i další Jihočeši Martin Finěk s Rudolfem Plchem.

Na startu naopak v žádném případě nebude nejlepší český závodník posledních let Jihočech Martin Michek. Ten totiž opouštěl první závod našeho šampionátu v Dalečíně ve vrtulníku záchranné služby. A to i přesto, že se do cíle úvodní jízdy nakonec dostal na desátém místě. „Momentálně si z této části nic nepamatuji. Naposledy si vybavuji, že jsem jezdil na čtvrtém místě,“ marně pátrá v paměti.

Na vině byl totiž totální kolaps jater, který ho postihl. „Ten při větší zátěži vyvolal absolutní ztrátu vědomí. Není způsobený dehydratací ani přepitím,,“ vysvětluje.

Michkova játra bohužel vypnula až na kritický stupeň čtyři, takže byl ihned po projetí cílem, kterým už projížděl takřka v bezvědomí, přepraven vrtulníkem do jihlavské nemocnice v kritickém stavu. „To jsem vůbec nevěděl a probudil jsem se až na jednotce intenzivní péče. Koukal jsem, kde jsem se ocitl, a řešil, co se stalo,“ říká.

Z jihlavské nemocnice byl brzy propuštěn, jenže jeho stav se opět zhoršil, a z domova zamířil do českobudějovické nemocnice. Odtud ho ve čtvrtek ve čtyři hodiny ráno vozidlem rychlé záchranné služby přemístili do pražského IKEMu. „Tady teď ležím. Už jsem mimo ohrožení života zotavuji se,“ vzkazuje domů na jih Čech.

Současný zdravotní stav Michkovi, kterému hrozila až transplantace jater, samozřejmě neumožňuje postavit se na start nedělního závodu v Kaplici. „Děkuji všem fanouškům a záchranářům i mému týmu HT Group Racing Team. Ti, kteří ke mně v Dalečíně přiběhli mezi prvními, mi zřejmě zachránili život. Ještě jednou všem děkuji a zdravím fanoušky v Kaplici. Věřím, že se brzy zase uvidíme na závodech,“ doufá.