Do Jindřichova Hradce a Pelhřimova míří basketbalové velkokluby

V pořadí již pátý ročník juniorského basketbalového turnaje bude Jindřichův Hradec tentokrát hostit společně s Pelhřimovem, se kterým GBA od letošní sezony úzce spolupracuje. “Věříme, že sport musí žít i v dobách pandemie, proto jsme se nenechali odradit momentální situací. Talentovaným hráčům opět umožníme poměřit své síly a dovednosti v mezinárodním měřítku. Získají nové zkušenosti, které jsou pro další sportovní kariéru zásadní. Hráčům i divákům samozřejmě zajistíme maximální bezpečnost v průběhu celého turnaje.” říká Julian Beťko, ředitel pořádající Get Better Academy.

Young Guns GBA Invitational se uskuteční od čtvrtka do neděle 16. až 19. prosince. Ve čtyřech dnech nabídne v obou městech 12 utkání a také oblíbené divácké soutěže Slam Dunk Contest a 3-Point Shootout. V rámci tohoto klání proběhne 17. prosince od 17 hodin také slavnostní otevření hlavní expozice Národního basketbalového muzea v Pelhřimově. Fanoušci se rozhodně mají na co těšit. Do Česka se jako vždy sjede velmi atraktivní mezinárodní konkurence.

Na turnaji se představí celkem šest týmů. A kdo konkrétně? Účast potvrdila italská Stella Azzurra Roma, švédská akademie BK Rig, nizozemská Orange Lions Academy z Amsterdamu či americká továrna na talenty The Skills Factory sídlící v Atlantě. Český basketbal bude reprezentovat GBA Lions Jindřichův Hradec a GBA Sojky Pelhřimov působící v extralize juniorů.

“Pro nás je spolupořádání nejprestižnějšího tuzemského turnaje juniorů dalším milníkem v historii klubu. Díky partnerství s GBA Lions Jindřichův Hradec jsme naši dlouhodobou práci s mládeží posunuli na nový level. Nyní je pro nás velkou poctou přivítat v našem městě giganty evropského i zámořského basketbalu a vidět v akci budoucí hvězdy Euroligy i hráče s potenciálem hrát slavnou NBA. Těším se také na slavnostní otevření hlavní expozice Národního basketbalového muzea. Pelhřimov čeká malý basketbalový svátek.” konstatoval Václav Plášil, místopředseda BK Sojky Pelhřimov.

Účastníkem basketbalového klání juniorů bude i družstvo GBA Sojky Pelhřimov.Zdroj: archiv Deníku