Body a sestava Sršňů: Svoboda M. 23, Sýkora 20, Šurý 15, Fait 14, Šlechta 10, Svoboda J. 6, Englický 3, Mikolášek 2, Špičák, Chvála, Primak.

Písecký klub opět vypravil autobus pro fanoušky, pro domácí šlo také o hodn, a v jindřichohradecké hale se tak sešla více než pětistovka diváků. "Začátek utkání byl velice nervozní a skóre otevřel až po dvou minutách trojkou Vojta Sýkora, aby vzápětí na druhé straně stejně zakončil náš bývalý hráč Dan Kölbl. Pak ovšem vlil Sršňům krev do žil střídající Jakub Šurý a za stavu 3:10 si domácí vybírali svůj první oddechový čas. Ani po něm se nic nezměnilo a písečtí byli lepším týmem. Bohužel se nám nepovedla závěrečná minuta tohoto hracího dějství, kdy jsme soupeři dovolili snížit na rozdíl jediného bodu. To domácí nabudilo a na začátku druhé čtvrtiny šli na dvě minuty do jediného vedení v utkání, které si ale s klidem hrající Sršni vzali zpět. Desetibodová šnůra naše hráče hodně nakopla a hra soupeře se začala rozpadat. Náš tým si vybudoval dvouciferné vedení, bohužel se však do problémů s fauly dostala naše podkošová dvojice Svoboda - Englický a soupeř díky tomu snížil na poločasový rozdíl sedmi bodů," komentoval první poločas písecký trenér Jan Čech.

Do druhého poločasu tak bylo stále zaděláno na drama. "Třetí čtvrtina byla ve znamení koš za koš, kdy jsme se stále drželi ve vedení o 10 - 12 bodů, ale díky dobře hrajícímu Markovi Welschovi se nám nedařilo se soupeři utrhnout. V poslední čtvrtině začalo skóre bod po bodíků narůstat a i díky smečařské show Martina Svobody už v hale byli slyšet pouze fanoušci našeho týmu. Když tři minuty před koncem Pepa Svoboda trojkou zvyšoval na rozdíl šestnácti bodů, pomalu ale jistě začínaly oslavy výhry v jihočeském derby. Konečný výsledek 72:93 znamená pro Sršni Photomate Písek posun do čela tabulky skupiny Západ. Utkání jsme zvládli hlavně díky skvělé práci na útočném doskoku, kde číslo 28 jasně vypovídá o tom, co bylo X faktorem utkání. Za zmínku stojí i jeden z nejúchvatnějších výkonů v historii první ligy, kdy Vojta Sýkora z pozice rozehrávače zaznamenal těžko uvěřitelné statistiky 20 bodů + 17 doskoků + 9 asistencí a jen těsně mu unikl triple double. Sršní rodina tak v jindřichohradecké hale napsala další kapitolu do kroniky našeho klubu. Všem zúčastněným DĚKUJEME," dodal ke druhé půli trenér.

V Písku tak panuje obrovská spokojenost. "I když o tom nemluvíme, všem nám dva měsíce ležela v žaludku domácí prohra s tímto soupeřem, kdy jsme prohospodařili sedmnáctibodové poločasové vedení a GBA výhru doslova darovali. Spoustu z nás má jindřichohradeckou minulost, nejen proto pro nás tahle odveta byla důležitá. Jsem nesmírně hrdý, že jsme utkání zvládli a díky lepšímu skóre ze vzájemných utkání se dostali do čela skupiny Západ. Poslední tři venkovní utkání pro nás bylo takové podzimní vysvědčení a myslím, že jsme obstáli na jedničku. Nicméně pořád je před námi spoustu práce a až v play off budou výsledky důležité. Za atmosféru, která panovala v hale, ani nevím jak bych poděkoval, je až neuvěřitelné, že na utkání základní části s týmem vyrazí téměř stovka fanoušků. Tohle je v basketbalovém prostředí zcela ojedinělé a jsem rád, že tohle zažíváme zrovna my, protože to budou pro všechny z nás vzpomínky na celý život," poděkoval všem Jan Čech.