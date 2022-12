Body a sestava Sršňů: Čihák 21, Chvála 18, Hejl 14, Klement 6, Šimonek 5, Bečka 4, Procházka, Suchánek, Polánek T. po 2, Křesina, Vovesný, Polánek A.

Po čtvrteční prohře s USK Praha už bylo s téměř definitivní jistotou potvrzené třetí místo Sršňů, vše ostatní už bylo pouze naprosté sci-fi. V jejich sestavě chyběla nadále dvojice nejlepších střelců Primak - Svoboda, a tak role favorita nebyla taková.

"V sobotu jsme se představili na palubovce Lokomotivy Plzeň, která má v tabulce dosud jen jednu výhru, ale domácí si při pohledu na naší sestavu věřili a doufali v prolomení dlouholeté série proher s našim týmem. My jsme však zachytili nástup do utkání a rychle vedli 1:7. Naší hru táhla zejména dvojice Chvála - Čihák a po první čtvrtině jsme vedli 14:26. Ve druhé čtvrtině ovšem předváděl mimořádný výkon pivot domácí Lokomotivy Kojzar, který ovládl obě vymezené území a hlavně díky němu byli v poločasové přestávce plzeňští stále na dostřel deseti bodů. Po přestávce domácí sice rychle snížili své manko na šest bodů, ale jinak se obraz hry nezměnil a Sršni ještě do konce třetí části navýšili na rozdíl 17 bodů. V poslední čtvrtině se skóre natáhlo přes dvacet bodů, které domácí už v závěru jen snížili na konečný výsledek 60:74, což nás ale vůbec nemuselo mrzet," shrnul utkání písecký trenér Jan Čech.

BŠ Tygři Praha - Sršni Photomate Písek 53:62

Body a sestava Sršňů: Chvála 24, Hejl 16, Bečka 11, Polánek A. 6, Procházka 5, Křesina, Vovesný, Polánek T.

"Vzhledem k sobotním výsledkům bylo o postupujících jasno, náš tým měl jistotu třetího místa, a tak kvůli náročnému programu dostala volno i čtveřice U17 ze sobotního duelu. Nutno podotknout, že se v sobotu postarali o 34 ze 74 bodů a bylo to další výrazné oslabení naší sestavy, která se jela poměřit do Prahy s místními Tygry, kteří zakončili skupinu na pátém místě. Nicméně v kompletní sestavě proti osmičce našich statečných Sršňů byla sestava domácích tentokrát jasným favoritem. A to se ještě k tomu Tygři rychle ujali vedení 7:1 a náš tým si vybíral oddechový čas. To však byl pro naše hráče budíček, jelikož potom jsme začali předvádět náš basketbal, který znamenal šňůru 15 bodů v řadě a rázem byli Písečtí ve vedení. Tygři ovšem rychle vyrovnali a vývoj utkání byl koš za koš, kdy se sice domácí do vedení už nedostali, ale zaostávali za Sršni jen o pár bodíků. Až díky závěrečným dvěma minutám první půle jsme se dostali do dvouciferného vedení. Ve třetí čtvrtině to začínalo vypadat, že Sršňům dojde dech, k tomu nás domácí dostali do problémů s fauly, a my jsme tak dostávali jednoduché body z vymezeného území. Naše vedení 45:50 bylo hlavně díky trojkové potenci Ondry Chvály. V posledním dějství už to bylo kdo s koho. Domácí se pět minut před koncem dostali na dostřel jediného bodu 53:54, ale náš tým se naštěstí prezentoval skvělou obranou a od tohoto stavu už neinkasoval jediný bod. Za celou poslední periodu dovolil soupeři jen osm bodů, což byl také klíč k úspěchu. Osmička statečných se tak mohla radovat z výhry 53:62," komentoval nedělní duel trenér Čech.

"Sice už o umístění bylo rozhodnuto a dá se říct, že nám o nic nešlo, ale o to více si cením, jak se kluci semkli a v oslabené sestavě si došli pro dvě výhry z venkovních utkání. Obzvlášť ta nedělní má svojí cenu a myslím, že jsme si všichni dali takový malý vánoční dárek. Teď je na čase dát se zdravotně dohromady, přes svátky pořádně potrénovat a v polovině ledna začít bojovat o co nejlepší postavení pro play off. Kluci děkuji," doplnil trenér.