Vysokoškoláci, kteří skončili na třetím místě extraligové tabulky, jsou v sérii jednoznačným favoritem. "Tento fakt umocňovala i naše soupiska, ve které z různých důvodů chyběli Pytelka, Svoboda, Chvála a Primak, což jsou dle statistik čtyři nejlepší střelci mužstva. Přesto Sršni nechtěli složit zbraně, chtěli konkurovat domácím hráčům a nasbírat cenné zkušenosti. To se v úvodu i dařilo a díky své houževnatosti dělali naši hráči domácím problémy. Když po sedmi minutách svítilo na tabuli skóre 13:9, někdo mohl od našich hráčů opět očekávat překvapení. To však rázem odmítli dva reprezentanti ročníku 2003 Matěj Šafařík a hlavně Ondřej Švec, který už je zároveň i plnohodnotným hráčem USK v Kooperativa NBL. Pokud tito hráči byli na hřišti, bylo to pro Sršně trápení, zároveň ale škola k nezaplacení, kdy v naší sestavě dostalo prostor hned osm hráčů kategorie U17, z toho čtyři jsou narození v roce 2006, tedy dorostenci teprve prvním rokem. Konečný výsledek 100:40 vypadá děsivě, na druhou stranu pro nás motivací do další práce," komentoval utkání písecký trenér Jan Čech.

Sršni si smlsli na Hadech, nyní je v semifinále play off čekají Tuři

"Prohráli jsme velkým rozdílem, ale vzhledem k věkovému složení a mnoha absencím jsme nemohli USK Praha konkurovat, a to zejména po fyzické stránce. Na druhou stranu je pro mě důležité, že jsme bojovali a nebýt dvou až tří několikaminutových výpadků, skóre by vypadalo jinak. Zároveň si rovnoměrně zahrálo všech dvanáct hráčů a i kdybychom nezvládli za tři týdny domácí utkání, šesté místo pro mě bude velkým úspěchem. Věřím však, že USK doma nedáme nic zadarmo a budeme důstojnějším soupeřem. I přes krutý výsledek je to pro mě pozitivní zkušenost a doufám, že nasbírané zkušenosti mladíci hned využijí při play off U17, na které bych Vás chtěl pozvat, kdy v sobotu 9. dubna od 17:30 přivítáme Sokol Pražský. V případě úspěšného čtvrtfinále bychom teprve potřetí v historii pořádali Final four dorostenců a zároveň bychom útočili na třetí titul v této kategorii v řadě. Proto Vás prosím o co největší podporu," doplnil Jan Čech.