"Po fantastickém šestém místě jsme narazili na jedenáctý tým tabulky, Nová Huť Ostrava. Náš tým se bohužel do konce sezony musí obejít bez našeho jediného hráče ročníku 2003 Kryštofa Pytelky, a tak hlavním problémem bylo očekávání, jak se vyrovnáme s fyzickou převahou soupeře. V sobotu bylo na programu první utkání v Sršním hnízdě a domácí na soupeře sice vlétli, jak mají ve zvyku, bohužel absolutně nedokázali pokrýt ostravského pivota Ivánka, který v utkání posbíral 26 bodů a 16 doskoků. Byl to právě on, kdo až do poloviny druhé čtvrtiny držel vyrovnaný výsledek utkání. Pak konečně Sršni prolomili trojkové prokletí a do poločasu byli ve třináctibodovém vedení. Po změně stran Sršni zapnuli ještě na vyšší rychlostní stupeň a rychle se dostali do vedení o dvacet bodů. Soupeř se sice nevzdal a stále nechtěl nechat propuknout domácí oslavy, nicméně vedení Sršňů už zvrátit nemohli a naši se ujali vedení v sérii 1:0," komentova první duel písecký trenér Jan Čech.

NH Ostrava - Sokol Sršni Písek 74:61. Body Písku: Svoboda J. 26, Chvála 17, Hejl 8, Šimonek a Procházka 4, Klement 2, Polánek A. + T., Primak, Marek, Janovský, Bečka.

"V neděli Sršni vyjeli k odvetnému utkání do daleké Ostravy, kde chtěli přidat druhý bod a zajistit si tak postup do čtvrtfinále proti USK Praha. Sršni do utkání vlétli a hned se dostali do vedení. Bohužel na obranné polovině se nevyvarovali stejné chyby jako v sobotu, a tak prvních šest bodů Nové Huti zaznamenal po třech útočných doskocích pivot Ivánek. I tak Sršni byli jasně lepším týmem a když vedli 25:13, vše nasvědčovalo tomu, že míří za jednoznačným postupem. Bohužel v této chvíli se zranil Vladan Primak, pro kterého to s největší pravděpodobností bude znamenat konec sezóny. K údivu všech, kromě rozhodčího Petráka, nám bylo umožněno vystřídat až poté, co domácí vstřelili pět bodů. Aby toho nebylo málo, tak se v této chvíli dopustil třetí osobní chyby Ondra Chvála a naše rotace byla rázem v troskách. Než jsme se ze všeho vzpamatovali, NH vedlo v poločase o dva body. Tento poločas krásně ukázal, jak může být sport krutý a osmnáctiminutové vedení bylo zcela zbytečné. Do druhého poločasu jsme sice s odhodláním i tak zvítězit, bohužel nadšeně hrající domácí už utkání nepustili a bodík po bodíku navyšovali rozdíl ve skóre a srovnal tak sérii na 1:1," doplnil ke druhému duelu trenér Čech.

Sršně tak čeká rozhodující duel. "Kdyby mi někdo před sezonou řekl, že přes všechny trable, které nás potkají skončíme na šestém místě, tak mu nevěřím ani nos mezi očima. Teď je tu předkolo play off, kde dle mého názoru bylo jasně vidět, že jsme lepším basketbalovým týmem než soupeř, ale stav série je 1:1 a rozhodne se ve středu 23. března v Písku. Bohužel i ten rok rozdíl, kdy nám chybí hráči ročníku 2003, je strašně znát a nám k tomu všemu půlku týmu tvoří hráči z kategorie U17, fyzická převaha ostravských je tak evidentní. V sobotu jsme soupeře přehráli, ale vzalo nám to strašně sil. V neděli jsme měli utkání skvěle rozehrané, bohužel po zranění Vladana Primaka se vše rozpadlo jako domeček z karet a k tomu síly začali docházet. Ať tahle série dopadne jakkoliv, nejdůležitější teď je, aby zranění Vladana nebylo tak vážné, jak se na první pohled zdálo a dal se rychle do pořádku. Všichni hráči tohohle týmu budou pokračovat v kategorii U19 i příští rok, a to bychom chtěli po nějaké medaili pokukovat, každé těžké utkání, které tak letos odehrajeme má pro nás cenu zlata," doplnil Jan Čech.