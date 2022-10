Body: Svoboda 26, Primak 25, Chvála 12, Bečka 6, Hejl 3, Polánek, Vovesný a Šimonek po 2, Procházka, Suchánek, Klement.

V sobotu Sršni zajížděli k pražským bratrům Sokolům do Žitné ulice. "Domácí mají dle jmen na soupisce jeden z nejkvalitnějších týmů v soutěži a v kombinaci s domácím prostředím nás čekalo přetěžké utkání. Naši hráči začali velice aktivně a díky celoplošné obraně získali několik jednoduchých míčů a rychle se ujali vedení 15:9. Poté si domácí vybrali oddechový čas a po něm se celý obraz hry změnil. Domácí využívali své fyzické převahy, byli všude o krok napřed a rázem to byli Sokoli z Prahy, kteří svým presem dělali soupeři problémy. Do toho se k životnímu výkonu rozehrál Ondřej Hauzer, který jen za první poločas zaznamenal dvacet bodů (trojky 7/6). Skóre po dvaceti minutách 51:42 tak bylo ještě přijatelné. Druhý poločas opět lépe rozehráli Sršni, bohužel však neproměňovali ani jednoduché střely, a tak místo toho, aby se na soupeře dotáhli, ten navýšil náskok na dvouciferný rozdíl, ačkoliv to v této pasáži byla opravdu spíše smůla. Písečtí sice bojovali, snažili se s utkáním něco udělat, ale soupeř se pořád držel v 10 - 12 bodovém vedení. To zkorigovali až mladší kluci z lavičky, za což zaslouží obrovskou pochvalu, na finálních 81:78, na víc už však nebyl čas a soupeř si došel pro zasloužené vítězství," komentoval duel písecký trenér Jan Čech.

Slavoj Litoměřice - Sršni Photomate Písek 68:94

Body: Svoboda 17, Chvála 16, Hejl 11, Procházka 10, Primak, Polánek a Suchánek po 9, Bečka 5, Vovesný 4, Šimonek a Klement po 2.

"V neděli jsme nastoupili k utkání proti poslednímu týmu skupiny A Slavoji Litoměřice. Nic jsme nepodcenili a měli jsme výborný vstup do utkání, kdy jsme se v průběhu první čtvrtiny dostali do vedení 28:8. Jedinou kaňkou bylo, že všech 8 domácích bodů dal hráč Maščuch, na kterého jsme se speciálně připravovali. Od té doby se hrálo utkání, které nenabídlo příliš basketbalové krásy, nutno však podotknout, že Sršni měli celé utkání pod kontrolou a neustále si drželi dostatečný náskok. V naší rotaci dostalo velký prostor všech jedenáct hráčů a všichni se zapsali do střelecké listiny. Konečným výsledkem 94:68 jsme splnili povinnost a připsali si další výhru," komentoval druhý zápas trenér.

"Sobotní porážka určitě zamrzí, mohli jsme v tomto utkání napravit zaváhání z prvního kola na palubovce USK, bohužel se tak nestalo. Nemůžu říct, že bychom nebojovali, ale soupeř využil své fyzické převahy a byl všude o krok dříve. My jsme si i vybrali smůlu v zakončení, zatímco soupeř zejména v prvním poločase trefil téměř vše. Nedělní výhra byla povinnost, na kterou je třeba navázat za 14 dní při domácích utkáních proti Tygrům Praha a Lokomotivě Plzeň. Pokud se podaří obě utkání, ve kterých budeme favoritem, zvládnout, mohl by to být klíčový krok mezi čtyři týmy skupiny A, které postoupí mezi 8 nejlepších týmů extraligy U19," doplnil trenér Jan Čech.