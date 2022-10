Body a sesava Písku: Primak 17, Svoboda 12, Chvála a Bečka 10, Hejl 9, Čihák a Vovesný 5, Polánek T. a Šimonek 4, Klement a Procházka 3, Suchánek 2.

"I přes shodnou zápasovou bilanci s pražským celkem vstupovali Sršni do utkání jako favorit a díky osmi bodům Josefa Svobody se ujali vedení 8:0. Tygři pak sice snížili na rozdíl dvou bodů, ale zbytek čtvrtiny patřil domácím a po zásluze vedli 22:12. Ve druhé desetiminutovce pak písečtí junioři předvedli nejlepší výkon na obranné polovině v sezoně a dovolili soupeři pouhé čtyři body. K tomu přidali dvacet a poločasové vedení 42:16 bylo více než pohodové. Když se k tomu povedl nástup do druhého poločasu a vedení narostlo až na 35 bodů, rozložil se herní prostor rovnoměrně na všech 12 hráčů, kteří se zároveň zapsali do střelecké listiny. Závěrečná kosmetická úprava skóre na 84:55 nemusela nikoho mrzet a domácí tak měli důležitou výhru o postup mezi osm nejlepších týmů v kapse," hodnotil první duel písecký trenér Jan Čech.

Sršni Photomate Písek - Lokomotiva Plzeň 85:56

Body: Primak a Svoboda 16, Vovesný 9, Procházka a Chvála 8, Marek 7, Klement 6, Bečka a Hejl 5, Polánek A. a Šimonek 2, Polánek T. 1.

"V neděli pak do Sršního hnízda dorazila Lokomotiva z Plzně, která má zatím v tabulce pouze jednu výhru. Přesto jsme nechtěli ponechat nic náhodě a soupeře rozhodně nepodcenit. Ten se sice rychle ujal vedení 4:0, ale pak domácí čtyřmi rychlými trojkami otočili skóre ve svůj prospěch a po deseti minutách už vedli 26:14. Sršni opět rotovali všech dvanáct hráčů a chtěli držet tempo utkání. Skóre tak neustále narůstalo až na poločasové vedení o 22 bodů. Z důvodu večerního utkání mužů v Chomutově už do druhého poločasu nezasáhl Pepa Svoboda, ke kterému se později přidala i dvojice Hejl - Chvála. I bez nich jsme však stále byli lepším týmem a vyhráli i zbylé dvě čtvrtiny, ač jsme nechali až zbytečně moc vyniknout střelce hostů Wintera. Na výhře 85:56 se opět podílelo všech dvanáct Sršňů," doplnil ke druhému víkendovému duelu trenér Čech.

Písečtí Sršni si přivezli z Chomutova další vysoké vítězství

S víkendových vystoupení píseckých juniorů tak vládne v klubu spokojenost. "Sršní hnízdo potvrdilo své kouzlo a jsem rád, že jsme splnili roli favorita. Tyto dvě důležité výhry nás drží ve špičce soutěže. Ještě větší radost mi dělá to, že čtrnáctidenní práce na zlepšení obrany přinesla své ovoce a o víkendu jsme se mohli spolehnout na velice slušnou defenzivu," shrnl spokojeně dvojutkání Jan Čech a pokračoval: "Nicméně pokud máme mít vysoké ambice, je před námi pořád hodně práce. Další utkání nás čekají nezvykle ve středy 26. října od 17:30 proti USK Praha a hned následující 2. listopadu ve stejný čas proti BA Nymburk. Vzhledem k tomu, že se jedná o naše přímé konkurenty v tabulce, přijďte nás podpořit v co největším počtu a buďte naším šestým hráčem!"