Body a sestava Sršňů: Svoboda J. 26, Primak a Čihák 13, Hejl 12, Klement 10, Chvála 5, Bečka 4, Procházka 3, Polánek A.

"Pardubice mají fyzicky a potenciálem velice zajímavý tým a jejich výšková převaha byla do očí bijící. My jsme se navíc museli vypořádat s několika absencemi. To však nic nezměnilo na našem vstupu do utkání, kdy celoplošná obrana dělala soupeři obrovské problémy a než se rozkoukal, Sršni měli dvouciferné vedení. Celkově první čtvrtina vyšla našim hráčům na jedničku a skóre 29:12 nám dodalo značné sebevědomí. Ve druhé čtvrtině jsme pokračovali ve výborné obraně, přeci jen ale už soupeř díky své výšce a reprezentačnímu rozehrávači Mrázkovi začínal dělat problémy. Navíc jsme se několikrát natrápili s přesností přihrávky na pressing soupeře. I tak ale náš tým navyšoval náskok na poločasové vedení o 22 bodů," komentoval vývoj utkání písecký trenér Jan Čech a doplnil: "Po změně stran se však karta otočila a veškerou aktivitu převzali domácí a s námi bylo zle. Naše aktivita byla pryč, v útoku jsme byli pasivní a v obraně sbírali jeden faul za druhým. Pardubice vycítily šanci a než jsme se vzpamatovali, rozdíl byl jednociferný. Včas jsme však zabrali a i po třetí čtvrtině, kdy svítilo na tabuli skóre 53:64 bylo jasné, že vše máme ve svých rukou. A Sršni si toho byli vědomi, poctivou hrou začali bodík po bodíku navyšovat náskok. Když pět minut před koncem bylo vedení více než dvacetibodové, mohli začít slavit velice cennou výhru, která díky souhře výsledků dává našemu týmu obrovskou šanci na umístění v nejlepší čtyřce a výhodě domácího prostředí pro play off."

Sršni přehráli i Lokomotivu Plzeň, teď již myslí jen na nadstavbu

Sršni zvládli další utkání, ale ta nejdůležitější část sezony je teprve čeká. "Přiznám se, že při vstupu na hrací plochu jsem se zděsil při pohledu na fyzickou převahu soupeře. Kluci však využili svou nejsilnější zbraň a celoplošnou obranou ovládli první čtvrtinu, která rozhodla o osudu utkání. Ve třetí desetiminutovce jsme sice absolutně vypadli z role a opět předvedli úsek hrůzy, ale ustáli jsme to a postup mezi čtyři týmy máme ve svých rukou. Nicméně pořád je před námi spoustu práce, ale za sobotní výkon patří klukům díky," dodal trenér Čech.