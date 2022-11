Body a sestava Sršňů: Svoboda 22, Primak 17, Hejl 10, Chvála a Klement 4, Bečka 3, Vovesný, Polánek A., Polánek T., Marek, Suchánek, Procházka.

Statistika mluvila jasně, v případě vítězství by se Písek posunul do čela tabulky, jinak Sršňům nadále zůstane třetí místo za USK Praha a soupeřem z GBA, jehož jsou Sršni zatím jediným přemožitelem.

"Domácí sice byli jasným favoritem, ale i tak Sršni do utkání vlétli s odvahou, že mohou soupeře zaskočit stejně jako na domácí palubovce. Úvodní minuty patřily našim hráčům, ale poté dvěma přesnými trojkami zaúřadoval Lotyš Sondors, a dostal tak GBA do několikabodového vedení, které si domácí udržovali v průběhu celé první čtvrtiny, nicméně hráči ve žlutočerném byli na dostřel. Kdo byl v hale, nemohl litovat druhé čtvrtiny, protože náš tým se rozehrál asi k nejlepšímu výkonu sezony. Tuto desetiminutovku ovládl poměrem 25:12 a v poločase nás tak hřálo desetibodové vedení. A to jsme ještě mohli být zklamaní z neproměnění několika jasných pozic a smolného koše v závěru tohoto hracího období. Každopádně naše nasazení, obrana a pohyb míče byl naprosto příkladný," komentoval první půli písecký trenér Jan Čech a pokračoval: "Po změně stran se sice Sršni ještě pět minut drželi, nicméně Jindřichohradečtí, taženi nejlepším hráčem této soutěže Litevcem Jocysem, se začínali čím dál tím více prosazovat. K tomu se kupily fauly na straně našich hráčů a zároveň nám začaly docházet síly. Ve 28. minutě se pak GBA dostala zpět do vedení, čímž začalo naše trápení. Pět minut před koncem domácí získali rozhodující dvouciferné vedení a prostor dostali všichni kluci z lavičky. Konečný výsledek 88:60 vůbec nevypovídá o průběhu utkání, nicméně soupeř potvrdil svou kvalitu a zaslouženě zvítězil."

"Utkání dvou poločasů, kdy v tom prvním jsme předvedli výborný výkon a soupeře doslova zaskočili, škoda že naše vedení nebylo ještě o pár bodíků větší. Opravdu příkladná týmová práce!!! Bohužel, ve druhém nám došly síly a soupeř s přehledem otočil výsledek na svou stranu. Není se ani čemu divit, když jsme za těchto dvacet minut nastříleli pouhých 13 bodů. Asi jsme se trochu i zalekli výhry a zodpovědnost jsme přehazovali jeden na druhého místo do koše soupeře. Zároveň jsme nedokázali ubránit klíčovou zahraniční letku soupeře Jocys, Sondors, Valentíny. I tak utkání hodnotím nesmírně pozitivně, prvních 25 minut to byla hra, kterou se chceme prezentovat a s kterou máme šanci na úspěch v této soutěži. Teď je třeba zvládnout víkendová utkání v Sršním hnízdě, kdy v sobotu přivítáme předposlední Slavoj Litoměřice, a v neděli dopoledne pak našeho přímého pronásledovatele Sokol Pražský," doplnil Jan Čech.