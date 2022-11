Body Sršňů: Suchánek 17, Křesina 15, Primak 13, Procházka 12, Bečka a Polánek T. 11, Vovesný a Šimonek 8, Hejl 6, Chvála 5, Polánek A. a Marek 4.

V sobotu byli Sršni proti Slavoji jasným favoritem, a tak si dovolili nechat odpočívat kvůli náročnému programu některé klíčové hráče. "I tak jsme do utkání nastoupili s přehledem a v první čtvrtině ukázali, kdo bude na hřišti pánem. Výsledek této části 32:11 jasně vystihuje dění na palubovce. Přešli jsme do pravidelného rotování všech dvanácti hráčů a v kombinaci s polevením zejména na obranné polovině to byl doslova dárek pro hráče Slavoje, kteří vyhráli druhou čtvrtinu 27:24. Hráči tak dostali v šatně kázání o tom, že dostat 38 bodů doma za poločas od týmu ze spodku tabulky opravdu není známka dobře odvedené práce. Tomu také odpovídal nástup do druhého poločasu, kdy hráči opět zapnuli na plné obrátky a skóre až do konce utkání už jen narůstalo na konečných 114:66. Jedinou kaňkou utkání byl zlomený kotník Šimona Marka, kterému všichni přejeme co nejrychlejší hojení. Pozitivem bylo, že se všichni hráči zapsali do střelecké listiny a ušetření mnoho sil na nedělní klíčový duel proti bratrům Sokolům z Žitné ulice v Praze," hodnotil utkání s Litoměřicemi písecký trenér Jan Čech.

Sršni Photomate Písek - Sokol Pražský 102:45

Body a sestava Sršňů: Svoboda J. 32, Hejl 14, Primak 13, Vovesný 9, Chvála 7, Čihák a Šimonek 6, Bečka 5, Polánek A. a Procházka 4, Polánek T. 2, Klement.

"Nedělní utkání od 9:30 hodin je vždy sázka do loterie a většinou je to o tom, který tým se probudí a chce víc urvat vítězství pro sebe. My jsme úvod do utkání prospali a skóre 2:8 nevěstilo nic dobrého. Možná technická chyba trenéra nebo dvě rychlé úspěšné trojky domácích pak však odstartovaly smršť, která se zastavila až na šnůře 22 bodů v řadě, která naprosto vykolejila našeho přímého konkurenta v tabulce. Kdo zavítal do Sršního hnízda, opravdu nemohl litovat, protože tohle byla demolice v přímém přenosu. Jen díky nepovedeným závěrečným dvěma minutám poločasu bylo skóre o přestávce "jen" 52:26 a soupeř ještě mohl živit naději na zvrat v utkání. To se rozplynulo hned po změně stran, kde s neskutečnou lehkostí hrající Sršni zabodávali Sokolům jedno žihadlo za druhým a nepolevili až do závěrečného hvizdu. Ke konečnému vítězství rozdílem třídy pomohlo všech dvanáct hráčů a skóre 102:45 doslova šokovalo všechny, kteří se zajímají o mládežnický basketbal," pochválil za výkon mladé Sršně trenér Čech.

Po víkendovém dvojutkání tak panovala v Sršním hnízdě velká spokojenost. "Zatímco sobotní výhra nad Litoměřicemi byla povinnost, nedělní výkon byl z říše snů a opět ukázal, čeho je náš tým schopen, když se mu daří. Doufám, že naše výhra proti Sokolu Pražskému bude pozitivní naladění se na další část sezony, protože díky němu jsme si zajistili nejhůře třetí místo v tabulce po základní části a doufám, že se i nadále povezeme na vlně této euforie. Děkujeme divákům v hale za podporu a já hráčům za skvělý víkendový zážitek," vysekl Jan Čech poklonu jak hráčům, tak i fanouškům.