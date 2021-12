Proti neporaženému soupeři nastoupili Sršni z důvodu náročného programu a jistotě postupu bez klíčové pětice Svoboda, Pytelka, Hejl, Chvála a Procházka. "Velkou příležitost tak dostali i hráči z U17. Soupeř si při pohledu na naše rozcvičování zřejmě myslel, že se mu nemůže nic stát, a kdo už někdy hrál v Sršním hnízdě, ví, že o moc větší chybu již udělat nemůže. Domácí totiž rozehráli skvělou partii, do které nastoupili bez strachu a vůbec nebylo poznat, že hrají s jednoznačným vítězem skupiny Západ. V průběhu prvního poločasu jsme byli dokonce v dvouciferném vedení a poločasové vedení o 8 bodů přilákalo do haly několik diváků, kteří chtěli být svědky této senzace. Přestože fyzická převaha USK byla do očí bijící, Sršnů bylo plné hřiště a rvali se o každý bod. Ještě po třiceti minutách byli o bod vpředu, nicméně už bylo vidět, že nám docházejí síly, a že nikdo z nás nepřeruší vítěznou sérii soupeře. I tak jsme utkání dohráli se ctí a konečný výsledek 63:74 absolutně nevypovídá o našem výkonu, protože ten byl v dané sestavě nejlepší možný," hodnotil utkání písecký trenér Jan Čech.

Sršni Písek - Slavoj Litoměřice 98:72. Body Písku: Janovský 17, Chvála 15, Vovesný 14, Primak 12, Polánek T. 10, Svoboda a Čihák 8, Suchánek 7, Marek 5, Klement 2, Polánek A.

"V posledním utkání jsme přivítali páté Litoměřice, které dorazily pouze v sedmi hráčích bez svých čtyř nejlepších střelců. Při vší úctě k soupeři jsme také upravili soupisku, aby opět dostali prostor i mladší hráči a tak ke zraněným Hejlovi a Procházkovi k utkání nenastoupil ani ještě ne stoprocentně zdravý Kryštof Pytelka a Jakuba Šimonka jsme poslali na reprezentační soustředění U16, aby dorazil včas. I tak jsme na soupeře vlétli a i když se naše hra neobešla bez větších či menších chyb, byli to Sršni, kteří si hned vytvořili dvouciferný náskok. Víceméně od samého začátku nebylo o vítězi pochyb, a tak po první čtvrtině dostal volno i nejlepší střelec týmu Josef Svoboda. Bodík po bodíku jsme navyšovali skóre až na konečné vítězství o šestadvacet bodů. Za zmínku určitě stojí sedmnáctibodový výkon nejmenšího aktéra utkání Filipa Janovského. Bohužel, některým hráčům bojujícím o minuty v tomto týmu se utkání příliš nepovedlo, i tak je pro ně velká minutáž, kterou dostali v tomhle týdnu, cennou zkušeností," shrnul duel s Litoměřicemi Jan Čech.

"Utkání s USK Praha bylo ukázkou, že náš styl hry funguje a dá se v něm nahradit i absence klíčových hráčů. Naše bojovnost byla až ohromující, a kdyby mi někdo řekl, že 32 minut v této sestavě povedeme nad USK, nic pěkného bych si o něm nemyslel. V neděli jsme splnili povinnost, bohužel proti hodně oslabenému soupeři jsme nepředvedli nijak zázračný výkon, i tak to s přehledem stačilo na vítězství," komentoval ještě dvojutkání trenér Jan Čech a dodal: "Extraligu Západ tak ukončujeme na třetím místě tabulky s bilancí deseti výher a čtyř porážek, což byl před začátkem soutěže takový můj malý sen a beru to všema deseti, zvlášť když vím, v jakých sestavách jsme k utkání nastupovali, a že jsme snad ani jednou nenastoupili v kompletním složení. Po sloučení se čtyřmi nejlepšími týmy z Východu se nacházíme na průběžním pátém místě, což se pokusíme v nadcházející fázi soutěže minimálně vylepšit. Troufám si tvrdit, že několik hráčů tohoto týmu udělalo velký progres a jsem zvědav, kam až se můžeme dostat. Ještě potěšující je fakt, že kromě Kryštofa Pytelky budou všichni hráči pokračovat v kategorii U19 i v další sezoně.