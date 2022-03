"Náš tým už má několik kol jistotu šestého místa, a tak opět nastoupil bez několika klíčových hráčů a vzhledem k věkovému složení bylo třeba utkání brát jako obrovskou zkušenost. V sobotu přijeli Tygři, který skončí na čtvrtém místě, a v první čtvrtině se hrál vyrovnaný basketbal. Bohužel Sršni pravidelně střídali všech dvanáct hráčů, čímž ve druhé desetiminutovce absolutně vypadli z tempa. Tento úsek jsme prohráli 4:22 a dá se říct, že bylo po utkání. Ve druhém poločase jsme se začali lépe koncentrovat a ukázali, že dokážeme i velice dobře bránit a odměnou nám byla výhra 27:23, která ovšem na konečný výsledek neměla vliv, a hosté si tak zaslouženě odvezli vítězství,." shrnul utkání písecký trenér Jan Čech.

Sokol Sršni Písek - Basket Brno 55:72. Body Písku: Primak 18, Bečka 10, Chvála 6, Hejl a Suchánek 5, Šimonek 4, Polánek T. 3, Polánek A. a Klement 2, Procházka, Janovský, Marek.

"V neděli jsme nastoupili proti Basket Brno, který se sobotním zaváháním připravil o možnost vítězství v základní části a s ním spojeným pořádáním Final Four na své palubovce. Jejich fyzická převaha budila respekt a tým tvořený i hráči, kteří už pravidelně sbírají minuty v Kooperativa NBL (Nečas, Svoboda, Křivánek), byl jasným favoritem utkání. Sršni však měli po nepovedeném sobotním utkání o motivaci postaráno a se svou agresivní obranou dělali soupeři velké problémy. I když bylo Brno hned od začátku ve vedení, domácí bojovali o každý míč a jejich nasazení neslo úspěch. Když už se hosté dostali ve druhé čtvrtině do dvouciferného vedení, vypadalo to s námi zle, nicméně do přestávky jsme dokázali snížit na rozdíl devíti bodů. Nikdo však nečekal, jaký heroický výkon předvedou Sršni ve druhém poločase, kdy ještě šest minut před koncem byl rozdíl ve skóre pouhé tři body. Pak však zaúřadovala dvojice Svoboda (15 bodů) a Nečas (32 bodů), kteří ukázali svou kvalitu, a utkání strhli na svoji stranu. V posledních minutách dostali příležitost všichni hráči a konečný výsledek 55:72 je pro Sršně až krutý," doplnilke druhému duelu trenér Čech.

Sršni v dramatické koncovce zdolali Tury a tlačí se na ně v ligové tabulce

"Tentokrát mě porážky ani trochu nemrzí a víkendová utkání beru jako obrovskou školu, která se nám bude hodit. Zejména pro hráče kategorie U17 je dobré změřit síly s hráči jako je Jakub Nečas, který sbírá přes dvacet minut na utkání v Kooperativa NBL, a přestože nás de facto sám porazil, ukázali jsme si, že i proti němu dokážeme hrát. Za obě utkání se nám nepovedla jen druhá čtvrtina sobotního duelu, kdy jsme doslova vyhořeli. Všichni hráči, kteří o víkendu nastoupili, budou v kategorii U19 nastupovat i příští rok, kdy bychom jměli pomýšlet výše než na šesté místo, ale pokud se chceme měřit s nejlepšími, máme před sebou ještě obrovský kus cesty. Za 14 dní nás čeká předkolo play off, ve kterém narazíme na třetí tým nastavby B (celkové 11. místo), což je NH Ostrava, a v sérii na dvě vítězná utkání se chceme dostat do případného čtvrtfinále, ve kterém bychom narazili na USK Praha," shrnul víkend trenér Čech.