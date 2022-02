Již před sobotním utkání na hřišti jednoho ze tří favoritů soutěže, GBA Pelhřimov, bylo díky ostatním výsledkům téměř jisté, že Sršni obsadí po základní části krásné šesté místo, vyhnou se zrádnému předkolu play off a zamíří rovnou do čtvrtfinálové série. "K sobotnímu utkání na Vysočinu tak jeli opět Sršni v hodně omlazené sestavě, když doma zůstala čtveřice Svoboda, Chvála, Šimonek a Pytelka. I tak v úvodní čtvrtině překvapili svým houževnatým výkonem všechny přítomné diváky a jejich bojovnost a nasazení sklízely úspěch. Výsledek 29:21 pro domácí tak byl velkou odměnou, ve druhé desetiminutovce domácí hráči pochopili, že mohou hrát v naprosto odlišných výškových dimenzích a zejména zahraniční legie GBA si pořídila několik pěkných smečařských kousků do své sbírky. Vzhledem k věkovému složení našeho týmu nebylo ale třicetibodové vedení domácích v poločase žádnou ostudou. Soupeř nepolevil ani po poločase, a tak neustále navyšoval skóre až na konečných 120:55," shrnul utkání v Pelhřimově písecký trenér Jan Čech.

Sršňům úvod nadstavby nevyšel, z palubovky Svitav si odvezli porážku

BK Pardubice - Sokol Sršni Písek 61:69. Body Sršňů: Chvála 17, Hejl 15, Čihák a Primak 12, Šimonek 6, Polánek T. 5, Klement 2, Marek, Bečka, Suchánek, Polánek A., Procházka.

"Pokud jsme mohli o víkendu někde uspět, tak to bylo v neděli na palubovce pardubické Beksy, která se nachází na chvostu nadstavby. Do naší sestavy jsme připojili duo rozehrávačů Chvála - Šimonek, stále jsme se však nemohli spolehnout na naše dva nejlepší střelce Svobodu a Pytelku, a tak na sebe museli vzít zodpovědnost další hráči. A to se Sršňům dařilo na výbornou. I přesto, že domácí byli věkově starší a díky tomu měli velkou fyzickou převahu, Sršni soupeře zaskočili svým pohybem a aktivitou, mohli se navíc spolehnout na velice dobré procento zpoza trojkového oblouku a v poločase vedli rozdílem 22 bodů. Soupeř do druhého poločasu nastoupil se zónovou obranou, ale ani to nabuzené Sršně nezastavilo a v půlce třetí desetiminutovky vedli 56:31. Pak však Beksa přitvrdila, začala využívat svoji fyzickou převahu a uspokojení Sršni si mysleli, že se jim nemůže nic stát. Výsledkem toho všeho byla patnáctibodová šňůra domácích, kteří se tak vrátili do utkání. V poslední desetiminutovce se však hosté mohli spolehnout na dobrou obranu a i když na útočné polovině už jsme toho moc nepředvedli, vyrovnaná koncovka se nekonala a Sršni tak zvítězili ve městě perníku 69:61," komentoval utkání v Pardubicích trenér Čech.

"Víkend pro nás byl obrovskou školou, kdy dostalo příležitost devět hráčů kategorie U17. I přes hrozivý sobotní výsledek jsme předvedli v Pelhřimově slušné pasáže a třeba taková první čtvrtina pro nás byla velkým přínosem. Jsem rád, že kluci mají chuť hrát kategorii U19 a berou to jako zkušenosti, které mohou hned zúročit ve své kategorii, protože jsem toho názoru, že jen proti lepším týmům se můžeme zlepšovat. Nedělní výhra v Pardubicích byla jen odměnou za to, že jsme si ze soboty odnesli jen to dobré a i přes koplikace ve druhém poločase jsme se prezentovali výborným výkonem. Vypadá to, že šesté místo nás už nemine a mým tipem je, že ve čtvrtfinále narazíme na tým USK Praha. Nicméně za tři týdny ještě na své palubovce přivítáme brněnské týmy, kde budeme chtít opět nasbírat co nejvíce zkušeností," doplnil již k dalšímu programu trenér Čech.