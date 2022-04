Body Sršňů: Hejl 24, Primak a Chvála 14, Polánek T. 9, Janovský 3, Suchánek, Šimonek, Procházka 2, Klement 1, Bečka, Marek, Čihák.

Sršni po úspěšně zvládnutém předkole play off proti NH Ostrava narazili na favorizovaný tým USK Praha, který po základní části obsadil třetí místo a určitě pomýšlí na jeden z cenných kovů. "To potvrdil i v prvním vzájemném utkání, které vyhrál na pražské Folimance drtivým rozdílem 100:40 a ukázal, kdo je v sérii jasným favoritem. Na mnohačetné absence se v play off nemá cenu vymlouvat, Vysokoškoláci naprosto po právu vedli 1:0 a v Sršním hnízdě chtěli zajistit postup do Final Four, které se uskuteční 7. - 8. května na palubovce Pelhřimova a Jindřichova Hradce," uvedl k sérii písecký trenér Jan Čech.

V Písku však favorit narazil. "Kvůli náročnému programu jsme se rozhodli pošetřit i našeho nejlepšího střelce Pepu Svobodu, hosté naopak dorazili i s největší hvězdou Ondřejem Švecem, který se zabydlel v prvním týmu USK a minuty v KNBL teď přidává doslova po desítkách. To ovšem možná byl klíč k úspěchu, neboť na něm byla vidět značná únava, která v kombinaci s podceněním opět udělala své. Sršni do utkání vlétli jak se sluší v play off a hosté si s celoplošnou obranou nevěděli rady. Každopádně z jejich tváře se dalo vyčíst, že běhat se jim příliš chtít nebude, což se proti Písku zkrátka musí. Po třech minutách byli domácí ve vedení 6:0 a velice slušně zaplněná hala začala ožívat. I přes velké problémy to byli překvapivě domácí, kdo udával tempo utkání a po celou dobu prvního poločasu si drželi dvouciferné vedení. Ovšem ani poločasové vedení 40:30 rozhodně neznamenalo záruku úspěchu, protože kvalita a výšková převaha na straně USK byla obrovská," hodnotil první poločas trenér a pokračoval: "Třetí čtvrtina se odehrála ve stejném duchu, a tak i po této desetiminutovce byli Sršni stále o 11 bodů ve vedení, na což také patřičně reagoval kotel v Sršním hnízdě, který se stále zaplňoval a nabíral na obrátkách. V této desetiminutovce se ovšem probrala největší hvězda USK Švec a naše problémy s fauly stále narůstaly. Když šest minut před koncem tento hráč snižoval na rozdíl 53:51, v domácí hale začala opadat euforie a všichni očekávali, že soupeř převrátí utkání na svou stranu a potvrdí roli favorita. Naštěstí se utkání přeměnilo na souboj Sršni Písek versus Ondřej Švec, což bylo proti nadšeně bojujícím hráčům ve žlutočerných barvách zatraceně málo. Domácí byli tažení trojicí Hejl, Primak a Chvála, kdy zvlášť prvně jmenovaný odehrál jednoznačně nejlepší utkání v této sezoně a byl rozhodujícím faktorem, který zasazoval zaskočenému soupeři jedno žihadlo za druhým až na konečných 71:56. Velkolepé oslavy překvapivého vítězství mohly začít! Krásná atmosféra na mládežnickém utkání, za což opět děkujeme skvělým fanouškům."

Rozhodnutíí tak padne až v Praze. "Kdo dorazil, tak mi dá za pravdu, že naše nasazení bylo fantastické. I přes mnohačetné absence v průběhu sezony i v play off tohle družstvo v kritické chvíli, když už nad ním všichni lámali hůl, vytáhlo další báječné představení a tak tu máme ještě jedno povyražení pro tuhle partu. Ve čtvrtek od 17:00 na Folimance se budou snažit dokonat zázrak, kterým by postup na Final four rozhodně byl. Favoritem rozhodně nejsme, a tak v utkání nemáme absolutně co ztratit. Ještě povzbudivější zprávou je, že všichni hráči budou pokračovat v kategorii U19 i v příští sezoně, a tak se máme dozajista na co těšit. Zároveň doufám, že takto prestižní utkání v záplavě euforie v tomto klubu přitáhne na pražskou Folimanku velké množství diváků, kteří poženou náš tým za vytouženým snem. Za atmosféru na domácím zápase děkuji, bez Vás už bychom měli po sezóně," žene kuřed hráče i fanoušky trenér.