Body a sestava Sršňů: Chvála 26, Hejl 22, Primak 14, Bečka 7, Suchánek 6, Šimonek 5, Klement 4, Procházka 2, Janovský, Marek, Polánek A., Čihák.

Brněnský výjezd začali písečtí Sršni na palubovce aktuálně druhého Basketu Brno. "Soupeř sice nastoupil bez největší hvězdy Jakuba Nečase, který si plnil povinnosti v KNBL, ale i tak byla jeho fyzická převaha obrovská. Navíc v sestavě měl několik hráčů, kteří už pravidelně sbírají minuty v A - týmu mužů. Domácí, vědomi si své síly, si rychle vypracovali dvouciferné vedení, Sršni však po oddechovém čase trefili několik trojek, přitvrdili na obranné polovině a do konce první desetiminutovky stáhli rozdíl ve skóre na 27:23. Soupeř však měl problém s pohybem našich hráčů, kdy během prvního poločasu každý dostal důvěru, aby týmu pomohl, a to se také dělo. Každý do puntíku plnil pokyny a v poločase jsme vedli o dva body. Náš úkol pro druhý poločas byl jasný, kdy musíme ještě více zatáhnout naší obranu. Nicméně na hře domácích se začala projevovat nervozita a zaskočení z vyrovnaného průběhu utkání. A to bylo to, co hrálo Sršňům do karet. Čas utíkal a rázem tu byla vyrovnaná koncovka, kdy za stavu 77:77 proměnil trojku Vladan Primak. Po úspěšné obraně navíc trojku s faulem přidal hlavní aktér koncovky Ondřej Chvála, který v poslední minutě zaznamenal 7 bodů a díky výhře 86:81 máme s Basket Brno dokonce o bod lepší bilanci ze vzájemných zápasů, což nás posílá na druhé místo v tabulce," komentoval duel písecký trenér Jan Čech.

Písečtí Sršni přejeli Jičín, ve Svitavách se však radovali domácí Tuři

Tygři Brno - Sršni Photomate Písek 63:77

Body a sestava Sršňů: Hejl 25, Chvála 18, Primak 16, Procházka 8, Bečka 6, Janovský a Šimonek po 2, Čihák, Polánek A., Marek, Suchánek.

Ve druhém víkendovém utkání Stršni vyzvali brněnské Tygry a slavili druhou výhru. "Tygři už sice patřili v tabulce pod nás, ale určitě jsou díky své kvalitě jedním z největších medailových favoritů. Po sobotním heroickém výkonu jsme opět určitě nebyli týmem, na který by se vsázelo ve velkém, ale Sršni tento víkend byli rozhodnuti bojovat jako o život. A když po první čtvrtině prohrávali opět jen o jeden bod, nervozita opět přešla na stranu domácích a my mohli dále uvolněně hrát naší hru. Ve druhé čtvrtině jsme navíc přidali výbornou obranu, kdy jsme soupeři povolili pouhých 11 bodů a v poločase nás hřálo šestibodové vedení. Do druhého poločasu se vlétlo z obou stran hodně ofenzivně a Sršni rázem získali 17 bodů k dobru. Soupeř však rychle korigoval třemi rychlými trojkami. I tak Jihočeši tuto čtvrtinu vyhráli o dva body poměrem 25:23. V poslední desetiminutovce se očekávalo, že kdo první zapne na obranné polovině, udělá důležitý krok pro výhru. A to jsme splnili do puntíku, kdy jsme soupeři povolili pouhých sedm bodů, a mohli tak začít slavit další cennou výhru," doplnil ke druhému duelu Jan Čech.

V Písku tak panuje velká spokojenost. "Před víkendem jsme nesměle pokukovali po TOP 4 a počítali cestičky, kudy do ní, protože do Brna jsme určitě nejeli jako favorit. Po senzačním víkendu nejenže ji máme jistou, ale máme vše ve svých rukou a v případě výher nad Pelhřimovem a Pardubicemi skončíme v tabulce na druhém místě. Budeme mít ve čtvrtfinále výhodu domácího prostředí a vyhneme se i zrádnému předkolu play off. Za mě se o víkendu ukázalo, co znamená mít srdce a klukům obrovsky gratuluji. Strašně jsem si obě utkání užil, děkujeme fanouškům za podporu a doufám, že jsme si dokázali, že když budeme chtít, můžeme dojít daleko," pochválil svůj tým trenér Čech.