"Aby toho nebylo málo, k do konce sezony zraněnému Pytelkovi se přidal Vladan Primak, jehož vyřadil zraněný lýtkový sval, kvůli chřipce nemohl nastoupit Dan Hejl a vzhledem k náročnému programu Josefa Svobody jsme nechtěli riskovat další náročné utkání, a tak sečteno podtrženo šli Sršni do utkání bez čtyř nejlepších střelců týmu. Toho chtěli fyzicky vyspělejší hosté využít, což se jim také hned povedlo, když se rychle ujali vedení 9:2. V tu chvíli už všichni lámali nad Píseckými hůl a vyhlíželi konec sezony. Poté se však kluci semkli a začali fungovat jako jeden tým, dokonce bych řekl výborný tým. Všichni táhli za jeden provaz a žádný míč pro ně nebyl ztracený. Po první čtvrtině vedli Sršni 27:19 a velice slušně zaplněná hala hnala náš tým kupředu. Ve druhé čtvrtině jsme pokračovali ve výborném výkonu, bohužel jsme zaspali poslední dvě minuty poločasu a do šaten se šlo za stavu 44:44," komentoval první poločas písecký trenér Jan Čech a pokračoval: "Kdo čekal, že ve druhém poločase NH využije absencí na straně domácích a rozhodne o svém postupu, tak se šeredně spletl. Sršni ještě přidali na intenzitě a předváděli neuvěřitelnou bojovnost a nasazení. I přes mnoho chyb jejich vedení bod po bodu narůstalo, kdy se ve čtvrté čtvrtině vyšplhalo až na 18 bodů - 79:61. Domácí se mohli ve druhém poločase spolehnout na výbornou obranu, kdy inkasovali pouze 26 bodů. Utkání si v závěru v poklidu pohlídali a mohli se začít radovat z překvapivého, ale naprosto zaslouženého vítězství. A diváci výhru Sršňů 85:70 náležitě ocenili."

"Musím smeknout pomyslný klobouk před všemi hráči, jak se dokázali vyrovnat s absencem a předvedli tento heroický výkon. Takto by měl vypadat týmový výkon a to, jak se kluci semkli a bojovali jeden za druhého, bylo ukázkou, že kolektiv, který táhne za jeden provaz, může dokázat velké věci. Postoupili jsme tak do čtvrtfinále, kde narazíme na favorita z USK Praha. S tímto nasazením však není nic ztraceno a určitě nedáme svou kůži lacino. Ještě jedno velké díky všem hráčům, utkání jsem si strašně užil a výhry si velice cením, teď už je každé další utkání za odměnu," doplnil k postupu trenér Čech.