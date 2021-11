Extraliga U19: GBA Lions Jindřichů Hradec – Sokol Sršni Písek 45:86 (12:24, 16:44, 26:61)

„Sršni s bilancí 4:2 byli mírným favoritem utkání, nicméně derby a domácí prostředí obvykle tyto rozdíly maže. Přeci jen už se základní část tímto víkendem přehupuje do své druhé poloviny a případná dvě vítězství by téměř s jistotou určila postupující čtyřku do bojů o play off. Navíc v týmu máme několik hráčů s jindřichohradeckou minulostí, a tak bylo o motivaci postaráno. A Sršni do utkání nastoupili v obrovské euforii a hned od začátku to byli oni, kdo byl pánem na hřišti. Soupeř byl všude o krok pozdě a chvílemi byl zralý na ručník. Než se vzpamatovali, měli jsme v poločase téměř třicetibodový náskok a prakticky bylo po utkání. S chutí si pak zahráli všichni hráči. Jak to však v derby bývá, na hřišti plály emoce a i přes debakl o více než čtyřicet bodů bude mít odveta opět zajímavý náboj. Ta je přesunuta na úterý 8. listopadu od 17:30,“ shrnul utkání trenér Jan Čech.

„Měl jsem z utkání lehké obavy, neúspěch by mohl zkomplikovat naší cestu za postupem do horní osmičky soutěže. Nicméně kluci předvedli mimořádný výkon a soupeři nedali vůbec žádnou šanci. Za to jim patří obrovské díky. Jedinou kaňkou utkání je lehké zranění Dana Hejla, který snad do odvety bude v pořádku. Nicméně je to stále jen poločas a bylo by skvělé, kdybychom v úterý nic nepodcenili a šli si pro další vítězství. Určitě to nebude tak jednoduché jako v sobotu, protože derby je prostě derby a utkání vždy začíná za stavu 0:0. Proto vřele doporučuji divákům, aby dorazili, půjde o výborný mládežnický basketbal,“ doplnil Jan Čech k utkání v Jindřichově Hradci a pozval fanoušky na úterní večerní odvetu.